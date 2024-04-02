Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Белгородцев будут оповещать о запрете сжигания сухой травы

Систему оповещения в неприграничном городе будут применять четырежды в день

2 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Белгородцев будут оповещать о запрете сжигания сухой травы

Подробности рассказал глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. По его словам, за сутки на территории округа произошло 10 ландшафтных пожаров.
Сюжет
Пожар

Жители региона с началом дачного сезона стали чаще сжигать сухую растительность и порубочные остатки. При сильном ветре огонь перебрасывается на луга и поля. В Старооскольском горокруге несколько дней назад за сутки зафиксировали 10 ландшафтных пожаров.

Из-за этого принято решение ежедневно четыре раза в сутки (в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00) через комплексную систему оповещать о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о запрете на сжигание сухой растительности в пожароопасный период.

Отметим, что подобное РСЧС-оповещение сегодня уже получили жители региона. Белгородцам напомнили о запрете выжигания сухой травы, а также о штрафах, которые грозят нарушителям. Штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Фото: РСЧС-оповещение
Два пожара под Белгородом произошли в день обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Два пожара под Белгородом произошли в день обстреловВ мэрии опровергли информацию о пожарах в Белгороде после взрывовПожар произошёл в укрытии многоквартирного дома в Белгороде
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Сухая трава#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина#Андрей чесноков#РСЧС
Подпишитесь
Названы сроки отключения отопления в домах в Белгороде
Сегодня, 06:59
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
Сегодня, 09:13
Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры
Сегодня, 08:17
Будут ли эвакуировать дошкольников из-за обстановки в Белгороде?
Сегодня, 07:53
После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде
Сегодня, 07:33
Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»
Сегодня, 07:30
"