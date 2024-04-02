Систему оповещения в неприграничном городе будут применять четырежды в день

Из-за этого принято решение ежедневно четыре раза в сутки (в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00) через комплексную систему оповещать о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о запрете на сжигание сухой растительности в пожароопасный период.