Систему оповещения в неприграничном городе будут применять четырежды в день

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Жители региона с началом дачного сезона стали чаще сжигать сухую растительность и порубочные остатки. При сильном ветре огонь перебрасывается на луга и поля. В Старооскольском горокруге несколько дней назад за сутки зафиксировали 10 ландшафтных пожаров.
Из-за этого принято решение ежедневно четыре раза в сутки (в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00) через комплексную систему оповещать о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о запрете на сжигание сухой растительности в пожароопасный период.
Отметим, что подобное РСЧС-оповещение сегодня уже получили жители региона. Белгородцам напомнили о запрете выжигания сухой травы, а также о штрафах, которые грозят нарушителям. Штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.