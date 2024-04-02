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Published Сегодня, 14:37

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Иосиф Пригожин

Пригожин не будет масштабно отмечать свой день рождения из-за Белгорода

2 апреля 2024, 14:37
Фото: страница Иосифа Пригожина в соцсети
Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин решил отметить свой юбилей скромно. По его словам, повлияли на его решение трагедии, произошедшие в Москве и Белгороде, сообщает «Газета.ru».

Российский продюсер Иосиф Пригожин не будет крупно отмечать своё 55-летие. Связано такое решение, по словам знаменитости, с трагедиями, случившимися в «Крокус Сити Холле» в Москве и в Белгородской области, которую ежедневно обстреливают ВСУ. Он также отметил, что и вовсе пропустил бы празднование, если бы не круглая дата.

Сейчас время непростое, много разных событий, это связано и с Белгородом, и с «Крокусом», и с другими процессами. В таком настроении проводить большой праздник было бы неправильно и неэтично. Просто скромный ужин в кругу друзей, близких и родных. <…> Настроение не совсем гулябельное, отметить нужно, но не громко. Если бы не круглая дата, я, может, даже это и пропустил.
Иосиф Пригожин

Напомним, что многие знаменитости помогали пострадавшим при обстрелах белгородцам: кто-то переводил деньги фондам, кто-то помогал снимать жильё в безопасных регионах.

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#Общество#Юбилей#День рождения#Новости Белгорода#Знаменитости#Белгород#Пригожин#Александра Склярова#Иосиф Пригожин
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