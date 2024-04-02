Пригожин не будет масштабно отмечать свой день рождения из-за Белгорода

Российский продюсер Иосиф Пригожин не будет крупно отмечать своё 55-летие. Связано такое решение, по словам знаменитости, с трагедиями, случившимися в «Крокус Сити Холле» в Москве и в Белгородской области, которую ежедневно обстреливают ВСУ. Он также отметил, что и вовсе пропустил бы празднование, если бы не круглая дата.