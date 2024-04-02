Назван топ наиболее благополучных для проживания городов

Не стоит забывать, что город долгое время был синонимом плохой экологии. Чтобы решить эту проблему, «Норникель» запустил «Серную программу», цель которой — существенно снизить выбросы вредных веществ. Уже на первом этапе ее реализации они должны быть снижены на 45%. В этот проект компания уже вложила больше 180 млрд рублей, пишет kp.ru. А с 2021 года развивается проект «Чистый Норильск», по которому за 10 лет будет демонтировано около 500 объектов, убрано 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.