Назван топ наиболее благополучных для проживания городов

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Самым благополучным мегаполисом была признана Москва, где индекс качества городской среды набрал 304 балла из 360 возможных, затем идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Рейтинг городов с населением не менее 250 тысяч человек возглавили подмосковные Мытищи и Химки, а также Ярославль. Об этом сообщает prmira.ru.
Отдельно в рейтинге рассматривали и города, расположенные в условно-дискомфортном климате. Среди крупных городов от 100 тыс. до миллиона жителей лидирует Ханты-Мансийск с 252 баллами, на втором месте — Сургут с 228 баллами. На третьем месте оказался Норильск, получивший 225 баллов.
Многие эксперты отмечают, что Норильск, город с крайне тяжелыми климатическими и экологическими условиями, начал заметно преображаться в последние несколько лет. Так, в 2017 году компания «Норникель» провела за свой счет широкополосный интернет. В 2020 году компания построила физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», где сейчас проходят все спортивные мероприятия, а сам комплекс признан одним из лучших на территории Арктики.
В городе идет масштабная реновация: на нее до 2035 года направят 120 млрд рублей федерального, краевого и городского бюджетов. Больше 81 млрд рублей из общей суммы вкладывает градообразующее предприятие «Норникель». Проект под названием «Северный полис будущего» был разработан дизайнерами и архитекторами, и его по достоинству оценили и сами норильчане, и федеральные власти.
Актуальность суровых зим в городе тоже никто не отменял: на общественных маршрутах работают специальные северные автобусы с обогревом, есть более полусотни обогреваемых остановок, где можно и руки погреть, и телефон подзарядить.
Не стоит забывать, что город долгое время был синонимом плохой экологии. Чтобы решить эту проблему, «Норникель» запустил «Серную программу», цель которой — существенно снизить выбросы вредных веществ. Уже на первом этапе ее реализации они должны быть снижены на 45%. В этот проект компания уже вложила больше 180 млрд рублей, пишет kp.ru. А с 2021 года развивается проект «Чистый Норильск», по которому за 10 лет будет демонтировано около 500 объектов, убрано 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.
Опыт Норильска показывает, что для того, чтобы запустить грандиозные проекты, меняющие жизнь городского населения на более комфортную, нужны немалые вложения. Государство не в состоянии справиться с этой задачей в одиночку, и без помощи бизнеса не обойтись. Сейчас тенденция, когда бизнес становится главным катализатором перемен, набирает обороты.