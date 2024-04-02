На остановке на Щорса в Белгороде наконец заменили разбитое стекло

В Белгороде на остановке «Контакт» установили новые панели из оргстекла

Белгорблагоустройство сообщило о том, что на остановке «Контакт», а также других участках улицы Щорса установили новые панели из оргстекла. Чтобы оно не повредилось при сильном ветре, специалисты поставили специальные крепления.