На остановке на Щорса в Белгороде наконец заменили разбитое стекло

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Стёкла пришлось заменить, потому старые были разбиты. В БГБ признались, что изначально сделали ошибку: оказалось, оргстекло гораздо более гибкое, чем обычное. Это привело к тому, что оно гнётся при сильном ветре.
Но эту проблему удалось решить: коммунальщики установили специальные крепления. Теперь панели надёжно закреплены.
Раннее сообщалось, что ремонт остановок на улице Щорса должен пройти в первой половине 2024 года в случае подтверждения источника финансирования.
Также власти говорили о том, что всего отремонтируют 43 стекла триплекс для ограждения и три стекла для остановочного комплекса. На эти цели были готовы выделить 1,6 млн рублей.