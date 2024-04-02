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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Белгороде на остановке «Контакт» установили новые панели из оргстекла

На остановке на Щорса в Белгороде наконец заменили разбитое стекло

2 апреля 2024, 14:43
Фото: 1MI

В Белгороде на остановке «Контакт» установили новые панели из оргстекла

Белгорблагоустройство сообщило о том, что на остановке «Контакт», а также других участках улицы Щорса установили новые панели из оргстекла. Чтобы оно не повредилось при сильном ветре, специалисты поставили специальные крепления.

Стёкла пришлось заменить, потому старые были разбиты. В БГБ признались, что изначально сделали ошибку: оказалось, оргстекло гораздо более гибкое, чем обычное. Это привело к тому, что оно гнётся при сильном ветре.

Но эту проблему удалось решить: коммунальщики установили специальные крепления. Теперь панели надёжно закреплены.

Раннее сообщалось, что ремонт остановок на улице Щорса должен пройти в первой половине 2024 года в случае подтверждения источника финансирования.

Также власти говорили о том, что всего отремонтируют 43 стекла триплекс для ограждения и три стекла для остановочного комплекса. На эти цели были готовы выделить 1,6 млн рублей.

Стекло на остановке «Контакт» по улице Щорса в БелгородеСтекло на остановке «Контакт» по улице Щорса в Белгороде
Стекло на остановке «Контакт» по улице Щорса в БелгородеСтекло на остановке «Контакт» по улице Щорса в Белгороде
Стекло на остановке «Контакт» по улице Щорса в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Стекло#Улица Щорса#Маргарита Водолажская
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