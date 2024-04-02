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Малому бизнесу выдадут 120 млрд руб. под «зонтичные» поручительства во II квартале

Малому бизнесу выдадут 120 млрд руб. под «зонтичные» поручительства во II квартале

2 апреля 2024, 08:08
Как минимум 120 миллиардов рублей выдадут предприятиям малого и среднего предпринимательства во II квартале 2024 года под «зонтичные» поручительства, о чем рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он сообщил, что банкам-партнерам решено было передать 60 миллиардов рублей суммарно на реализацию механизма «зонтичных» поручительств во II квартале 2024 года. Эта сумма включает в себя и 10 миллиардов рублей на кредиты до трех миллионов рублей. Исходя из того, что «зонтичные» поручительства способны покрыть до 50% от суммы кредита, приведенные лимиты дают банкам возможность выдать владельцам малого и среднего бизнеса как минимум 120 миллиардов рублей кредитных средств, из которых 20 миллиардов рублей — это «микрочеки», популярные у предпринимателей займы на сумму до трех миллионов рублей. Также глава Корпорации МСП напоминает, что средства под «зонтичные» поручительства выдаются и в региональных банках, которым ранее установили лимиты на этот год, пишет ТАСС.

На II квартал текущего года в список кредитных организаций, которых обеспечили лимитами «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, включены Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.

«Зонтичные» поручительства необходимы для обеспечения компаний МСП дополнительным банковским финансированием. Особенно они незаменимы в ситуациях, когда предпринимателям не хватает или вовсе нет собственного залога. По словам Исаевича, партнерами Корпорации МСП являются банки федерального и регионального уровней, которые в рамках действия механизма «зонтичного» поручительства могут предоставить помощь бизнесу буквально в любом регионе. Причем бесшовно (в одном окне с кредитом) и на бесплатной основе.

Стоит отметить, что механизм «зонтичных» поручительств был учрежден Корпорацией МСП согласно поручению российского президента Владимира Путина с сентября 2021 года. Инициатива стала частью реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который активно продвигал глава государства, а его куратором сейчас выступает первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

#Общество
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