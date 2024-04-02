Малому бизнесу выдадут 120 млрд руб. под «зонтичные» поручительства во II квартале

Он сообщил, что банкам-партнерам решено было передать 60 миллиардов рублей суммарно на реализацию механизма «зонтичных» поручительств во II квартале 2024 года. Эта сумма включает в себя и 10 миллиардов рублей на кредиты до трех миллионов рублей. Исходя из того, что «зонтичные» поручительства способны покрыть до 50% от суммы кредита, приведенные лимиты дают банкам возможность выдать владельцам малого и среднего бизнеса как минимум 120 миллиардов рублей кредитных средств, из которых 20 миллиардов рублей — это «микрочеки», популярные у предпринимателей займы на сумму до трех миллионов рублей. Также глава Корпорации МСП напоминает, что средства под «зонтичные» поручительства выдаются и в региональных банках, которым ранее установили лимиты на этот год, пишет ТАСС.