Лолита вновь помогла с переселением белгородцев в безопасные регионы

Благодаря этому спонсору две семьи с инвалидами-колясочниками, три многодетные семьи, у каждой из которых по четыре ребёнка, две мамы-одиночки и три семьи с маленькими детьми отправились в Краснодарский край, Москву, Московскую область и Башкортостан.