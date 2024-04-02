Лолита вновь помогла с переселением белгородцев в безопасные регионы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Команда журналистки Ксении Собчак продолжает собирать деньги для переселения жителей Белгорода в безопасные регионы. Так, анонимный спонсор оплатил жильё сразу десяти семьям: для этого он лично связался с ними и обсудил их ситуацию.
Благодаря этому спонсору две семьи с инвалидами-колясочниками, три многодетные семьи, у каждой из которых по четыре ребёнка, две мамы-одиночки и три семьи с маленькими детьми отправились в Краснодарский край, Москву, Московскую область и Башкортостан.
Двум семьям помогла певица Лолита: одинокий папа с двумя детьми приедет в Москву, а мама с двумя детьми — в Нижний Новгород.
Ещё 16 семей удалось расселить благодаря пожертвованиям россиян — на эти нужды было собрано 14,5 млн рублей. Семь благотворителей оплатили аренду жилья шести одиноким мамам и одной семье с четырьмя детьми.
Всего с начала января команда помогла переселить 235 семей, 156 из которых переехали благодаря сборам, а оставшиеся семьи — благодаря частным благотворителям.
Напомним, что Лолита неоднократно помогала семьям из Белгородской области переехать в безопасные регионы. В последний раз певица помогла переехать двум семьям в марте этого года.