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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Переезд

Лолита вновь помогла с переселением белгородцев в безопасные регионы

2 апреля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Переезд

По проекту Собчак с января расселили 235 белгородских семей

Помощь белгородцам продолжают оказывать не только знаменитости и благотворители, но и самые обычные жители России, которые не могут остаться в стороне. Подробности сбора для переселения жителей Белгорода и области сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Команда журналистки Ксении Собчак продолжает собирать деньги для переселения жителей Белгорода в безопасные регионы. Так, анонимный спонсор оплатил жильё сразу десяти семьям: для этого он лично связался с ними и обсудил их ситуацию.

Благодаря этому спонсору две семьи с инвалидами-колясочниками, три многодетные семьи, у каждой из которых по четыре ребёнка, две мамы-одиночки и три семьи с маленькими детьми отправились в Краснодарский край, Москву, Московскую область и Башкортостан.

Двум семьям помогла певица Лолита: одинокий папа с двумя детьми приедет в Москву, а мама с двумя детьми — в Нижний Новгород.

Ещё 16 семей удалось расселить благодаря пожертвованиям россиян — на эти нужды было собрано 14,5 млн рублей. Семь благотворителей оплатили аренду жилья шести одиноким мамам и одной семье с четырьмя детьми.

Всего с начала января команда помогла переселить 235 семей, 156 из которых переехали благодаря сборам, а оставшиеся семьи — благодаря частным благотворителям.

Напомним, что Лолита неоднократно помогала семьям из Белгородской области переехать в безопасные регионы. В последний раз певица помогла переехать двум семьям в марте этого года.

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