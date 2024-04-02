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Updated Сегодня, 10:43

Из Белгорода в Брянск прибыли эвакуированные юные спортсмены

Из одного приграничья в другое: белгородских спортсменов эвакуировали в Брянск

2 апреля 2024, 10:43
Фото: 1MI

Из Белгорода в Брянск прибыли эвакуированные юные спортсмены

Детей разместили в гостинице Дворца единоборств. Ребята смогут посещать бассейн и тренажёрный зал, пишут «Брянские новости».
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Дети

В Брянск прибыли воспитанники белгородской спортивной школы № 4 вместе с тренерами. Юных баскетболистов разместили в гостинице Дворца единоборств.

Как пишет издание, ребята смогут посещать бассейн и тренажёрный зал, а также готовиться к чемпионату ЦФО по баскетболу.

В настоящий момент в лагерях 25 регионов находятся около 8 тыс. детей. 1 апреля ребят отвезли в Анапу, Тулу и Ульяновск. Также детей отправили в Калужскую, Тамбовскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий округ, Дагестан и Ставропольский край. 735 детей из Белгорода и приграничья уехали в Санкт-Петербург.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Спортсмены#Брянск#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Приграничье
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