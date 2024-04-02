Из одного приграничья в другое: белгородских спортсменов эвакуировали в Брянск

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Брянск прибыли воспитанники белгородской спортивной школы № 4 вместе с тренерами. Юных баскетболистов разместили в гостинице Дворца единоборств.
Как пишет издание, ребята смогут посещать бассейн и тренажёрный зал, а также готовиться к чемпионату ЦФО по баскетболу.
В настоящий момент в лагерях 25 регионов находятся около 8 тыс. детей. 1 апреля ребят отвезли в Анапу, Тулу и Ульяновск. Также детей отправили в Калужскую, Тамбовскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий округ, Дагестан и Ставропольский край. 735 детей из Белгорода и приграничья уехали в Санкт-Петербург.