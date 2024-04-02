Из одного приграничья в другое: белгородских спортсменов эвакуировали в Брянск

В настоящий момент в лагерях 25 регионов находятся около 8 тыс. детей. 1 апреля ребят отвезли в Анапу, Тулу и Ульяновск. Также детей отправили в Калужскую, Тамбовскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий округ, Дагестан и Ставропольский край. 735 детей из Белгорода и приграничья уехали в Санкт-Петербург.