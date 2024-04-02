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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Мука

Ипэшников наказали за продажу дорогой муки, а также риса с хлебом без ценников

2 апреля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Мука

Белгородская прокуратура нашла в регионе слишком дорогую муку

Двое индивидуальных предпринимателей торговали мукой по цене с превышением предельной надбавки на 13%. Кроме того, в продаже были рис и хлебобулочные изделия без ценников, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Алексеевском горокруге продавали муку с превышением предельной торговой надбавки на 13%. Помимо этого, на прилавках обнаружили рис и хлебобулочные изделия без ценников.

Возбуждены дела за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ) и за нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ). К ответственности привлекли должностных лиц.

В Алексеевке это далеко не первый случай. В 2020 году предприниматель из Алексеевского округа необоснованно повышал цены на мясо птицы. Он также продавал мясо птицы, произведённое в регионе, по ценам, прерывающим предельный размер торговой наценки.

Нарушение выявили и в феврале этого года в селе Головчино Грайворонского горокруга. По завышенной цене здесь продавали тушки цыплят-бройлеров, филе индейки, суповые наборы, куриную печень.

Магазин в белгородском приграничье торговал курицей и индейкой по завышенной цене
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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Продукты#Цены#Новости Белгорода#Мука#Белгород#Алексеевский горокруг#Маргарита Водолажская
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