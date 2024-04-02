Ипэшников наказали за продажу дорогой муки, а также риса с хлебом без ценников

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Алексеевском горокруге продавали муку с превышением предельной торговой надбавки на 13%. Помимо этого, на прилавках обнаружили рис и хлебобулочные изделия без ценников.
Возбуждены дела за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ) и за нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ). К ответственности привлекли должностных лиц.
В Алексеевке это далеко не первый случай. В 2020 году предприниматель из Алексеевского округа необоснованно повышал цены на мясо птицы. Он также продавал мясо птицы, произведённое в регионе, по ценам, прерывающим предельный размер торговой наценки.
Нарушение выявили и в феврале этого года в селе Головчино Грайворонского горокруга. По завышенной цене здесь продавали тушки цыплят-бройлеров, филе индейки, суповые наборы, куриную печень.