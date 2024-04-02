Иные последствия обстрелов: психологи окажут бесплатную помощь юным белгородцам

Напомним, что в настоящее время большинство детей увозят из Белгородской области в безопасные регионы. На сегодняшний день область покинули около 8 тыс. юных белгородцев. Ещё порядка тысячи примут в Татарстане и Северной Осетии, а также в Омской области.