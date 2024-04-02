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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Ребёнок

Иные последствия обстрелов: психологи окажут бесплатную помощь юным белгородцам

2 апреля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Юным белгородцам бесплатно окажут необходимую психологическую помощь

В России запустили программу психологической помощи детям из приграничных районов Белгородской области и новых регионов. Помощь готовы оказать юным белгородцам и их семьям, пишет «Газета.ru».

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, из-за напряжённой ситуации в Белгородской области психологическое состояние детей очень тревожное.

По просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах.
Мария Львова-Белова

Напомним, что в настоящее время большинство детей увозят из Белгородской области в безопасные регионы. На сегодняшний день область покинули около 8 тыс. юных белгородцев. Ещё порядка тысячи примут в Татарстане и Северной Осетии, а также в Омской области.

Стало больше регионов, которые смогут временно принять юных белгородцев
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Психолог#Психологическая помощь#Белгород#Александра Склярова
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