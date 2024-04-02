Иные последствия обстрелов: психологи окажут бесплатную помощь юным белгородцам

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, из-за напряжённой ситуации в Белгородской области психологическое состояние детей очень тревожное.
По просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах.
Мария Львова-Белова
Напомним, что в настоящее время большинство детей увозят из Белгородской области в безопасные регионы. На сегодняшний день область покинули около 8 тыс. юных белгородцев. Ещё порядка тысячи примут в Татарстане и Северной Осетии, а также в Омской области.