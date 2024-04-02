Будут ли эвакуировать дошкольников из-за обстановки в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос об эвакуации детей, которые посещают детские сады.
«Когда будет происходить эвакуация детей дошкольного возраста из Белгорода? За эвакуацию школьников — спасибо. Это правильное решение», — такое обращение прозвучало в прямом эфире.
Градоначальник ответил, что сейчас по приглашению губернаторов других регионов дети школьного возраста, чьи родители дали согласие, отправились в лагеря. Там юные белгородцы отдохнут и продолжат обучение в четвёртой четверти.
Что касается детей дошкольного возраста, они также могут выезжать в сопровождении родителей или законных представителей в пункты временного размещения, которые есть во многих регионах. Вы можете оставить свои контакты, специалисты свяжутся и предложат варианты.Валентин Демидов
Демидов также добавил, что с 25 марта в Белгороде в режиме дежурных групп работают детсады. Если ребёнку нужно место в такой группе, стоит обратиться к заведующей детским садом, который посещал ребёнок.