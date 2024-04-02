Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Дети

Будут ли эвакуировать дошкольников из-за обстановки в Белгороде?

2 апреля 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Мэр Белгорода рассказал, будет ли проходить эвакуация детсадовцев

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос об эвакуации детей дошкольного возраста. Градоначальник также рассказал о работе дежурных групп в детских садах.
Сюжет
Дети

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос об эвакуации детей, которые посещают детские сады.

«Когда будет происходить эвакуация детей дошкольного возраста из Белгорода? За эвакуацию школьников — спасибо. Это правильное решение», — такое обращение прозвучало в прямом эфире.

Градоначальник ответил, что сейчас по приглашению губернаторов других регионов дети школьного возраста, чьи родители дали согласие, отправились в лагеря. Там юные белгородцы отдохнут и продолжат обучение в четвёртой четверти.

Что касается детей дошкольного возраста, они также могут выезжать в сопровождении родителей или законных представителей в пункты временного размещения, которые есть во многих регионах. Вы можете оставить свои контакты, специалисты свяжутся и предложат варианты.

Валентин Демидов

Демидов также добавил, что с 25 марта в Белгороде в режиме дежурных групп работают детсады. Если ребёнку нужно место в такой группе, стоит обратиться к заведующей детским садом, который посещал ребёнок.

Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Лучше под ракетами»: чем белгородцев не устроили условия в лагерях Ставрополья?Стало больше регионов, которые смогут временно принять юных белгородцев
#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Дошкольники#Валентин Демидов#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Названы сроки отключения отопления в домах в Белгороде
Сегодня, 06:59
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
Сегодня, 09:13
Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры
Сегодня, 08:17
После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде
Сегодня, 07:33
Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»
Сегодня, 07:30
"