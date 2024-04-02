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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:36

Электропоезд

Белгородцы смогут теперь уехать в Курск не только на автобусе

2 апреля 2024, 11:36
Фото: Минтранс Белгородской области
Электропоезд

Электропоезд запустили по маршруту Белгород — Курск

Поезд уже отправился в свой первый рейс. В транспорте предусмотрены специальные места для людей с ОВЗ, установлена система кондиционирования и выдвижные подножки для посадки и высадки пассажиров на низких платформах, сообщает региональный минтранс.

По маршруту Белгород — Курск начал курсировать новый электропоезд. Сегодня, 2 апреля, он отправился в свой первый рейс по пригородному маршруту Белгород — Курск — Белгород.

Транспорт выполнен из комплектующих отечественного производства. В каждом вагоне оборудована выдвижная подножка для посадки/высадки на низких платформах, для людей с ОВЗ предусмотрены специальные места. В вагонах также есть крепления для велосипедов и работает система кондиционирования.

Минтранс напоминает, что электропоезд курсирует ежедневно по следующему маршруту и графику:

  • №6216 Белгород — Курск с отправлением в 08:23, прибытием в 11:32;
  • №6211 Курск — Белгород с отправлением в 15:48, прибытием в 18:57.
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#Общество#Поезд#Новости Белгорода#Курск#Электропоезд#Электричка#Белгород#Алина Харина
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