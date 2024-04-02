Белгородцы смогут теперь уехать в Курск не только на автобусе

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По маршруту Белгород — Курск начал курсировать новый электропоезд. Сегодня, 2 апреля, он отправился в свой первый рейс по пригородному маршруту Белгород — Курск — Белгород.
Транспорт выполнен из комплектующих отечественного производства. В каждом вагоне оборудована выдвижная подножка для посадки/высадки на низких платформах, для людей с ОВЗ предусмотрены специальные места. В вагонах также есть крепления для велосипедов и работает система кондиционирования.
Минтранс напоминает, что электропоезд курсирует ежедневно по следующему маршруту и графику: