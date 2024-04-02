Белгородцы смогут теперь уехать в Курск не только на автобусе

Транспорт выполнен из комплектующих отечественного производства. В каждом вагоне оборудована выдвижная подножка для посадки/высадки на низких платформах, для людей с ОВЗ предусмотрены специальные места. В вагонах также есть крепления для велосипедов и работает система кондиционирования.