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27 товарных знаков обанкротившегося Валуйского ЛВЗ продали на торгах

Белгородские «Ржаной бутылёк» и «Квасничок» ушли на торгах к калмыкскому бизнесмену

2 апреля 2024, 15:40
Фото: 1MI

27 товарных знаков обанкротившегося Валуйского ЛВЗ продали на торгах

Стали известны итоги продажи 30 товарных знаков ООО «Валуйский ЛВЗ». Три тендера признаны несостоявшимися, пишет «Коммерсант».

27 товарных знаков Валуйского ЛВЗ продали на торгах за 184 тыс. рублей. 23 лота забрал калмыкский предприниматель Андрей Варанкин, ещё по два — ООО «Белвино» и московский предприниматель Владимир Федотов.

Речь идёт в том числе о товарных знаках «Ржаной бутылёк», «Квасничок», «Бузуниха», «Железная леди», «Белый жемчуг», «Водка Раздолье». Они теперь принадлежат Варанкину. «Визит Петра I» и «Добрый бутылёк» выкупило «Белвино», а «Старый Белгород» и «Старопольска» — москвич Федотов.

Ранее стало известно, что на продажу выставили историческое здание Валуйского ЛВЗ за 170 млн рублей. Продавец требует по 63,2 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь самого здания составляет 2690 квадратных метров. В имущественный комплекс входит земельный участок площадью 13,7 тыс. кв.

ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» признали банкротом в 2021 году.

Историческое здание обанкроченного Валуйского ЛВЗ вновь выставили на продажу
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#Белгородская область#Экономика#Аукцион#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валуйский лвз#Товарные знаки
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