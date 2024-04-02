Белгородские «Ржаной бутылёк» и «Квасничок» ушли на торгах к калмыкскому бизнесмену

Речь идёт в том числе о товарных знаках «Ржаной бутылёк», «Квасничок», «Бузуниха», «Железная леди», «Белый жемчуг», «Водка Раздолье». Они теперь принадлежат Варанкину. «Визит Петра I» и «Добрый бутылёк» выкупило «Белвино», а «Старый Белгород» и «Старопольска» — москвич Федотов.