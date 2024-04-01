В кафе Воронежа произошёл взрыв: что известно о ЧП в соседнем регионе

В столице соседнего региона — в Воронеже — на улице Ленина минувшей ночью произошёл взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление МВД.