В кафе Воронежа произошёл взрыв: что известно о ЧП в соседнем регионе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В столице соседнего региона — в Воронеже — на улице Ленина минувшей ночью произошёл взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление МВД.
В полицию в 03:00 поступило сообщение о повреждённых витринных стёклах и последующем взрыве внутри помещения. Пострадавших нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные структуры региона, причиной произошедшего стал конфликт предпринимательских интересов.