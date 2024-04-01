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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

В Воронеже произошёл взрыв в кафе

В кафе Воронежа произошёл взрыв: что известно о ЧП в соседнем регионе

1 апреля 2024, 09:15
Фото: 1MI

В Воронеже произошёл взрыв в кафе

Минувшей ночью в кафе в Воронеже на улице Ленина произошёл взрыв. В здании повреждены стёкла. Как сообщают СМИ, причиной произошедшего стал конфликт интересов предпринимателей.

В столице соседнего региона — в Воронеже — на улице Ленина минувшей ночью произошёл взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию в 03:00 поступило сообщение о повреждённых витринных стёклах и последующем взрыве внутри помещения. Пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные структуры региона, причиной произошедшего стал конфликт предпринимательских интересов.

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#Белгородская область#Происшествия#Воронеж#Черноземье#Кафе#Взрыв#Белгород#Алина Харина
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