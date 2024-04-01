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Updated Сегодня, 12:16

Электричка

В Белгороде 1 апреля запустили дополнительный поезд

1 апреля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Электричка

Минтранс объявил о запуске поезда Белгород — Ржава

Дополнительный пригородный поезд запустили на время дачного сезона. Курсировать он будет с 1 апреля по 31 октября. Подробности рассказали в министерстве транспорта Белгородской области.

С началом дачного сезона в Белгородской области запустили дополнительный пригородный поезд. Следует электричка из Белгорода в Ржаву. Поезд будет курсировать с 1 апреля до 31 октября по будням. От станции Белгород он отправляется ежедневно в 06:30.

Напомним, что весь апрель в регионе в тестовом режиме будет курсировать беспересадочный железнодорожный маршрут из Валуек в Лиски. Белгородцы смогут воспользоваться им четыре раза в неделю.

Кроме того, в поезде Белгород — Воронеж увеличили количество вагонов до трёх.

На электричке в Лиски: в апреле белгородцы смогут воспользоваться новым поездом
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#Общество#Белгородская область#Рейс#Новости Белгорода#Ржава#Пригородный поезд#Электричка#Белгород#Александра Склярова
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