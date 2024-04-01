В Белгороде 1 апреля запустили дополнительный поезд

С началом дачного сезона в Белгородской области запустили дополнительный пригородный поезд. Следует электричка из Белгорода в Ржаву. Поезд будет курсировать с 1 апреля до 31 октября по будням. От станции Белгород он отправляется ежедневно в 06:30.