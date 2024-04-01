В Белгороде 1 апреля запустили дополнительный поезд

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
С началом дачного сезона в Белгородской области запустили дополнительный пригородный поезд. Следует электричка из Белгорода в Ржаву. Поезд будет курсировать с 1 апреля до 31 октября по будням. От станции Белгород он отправляется ежедневно в 06:30.
Напомним, что весь апрель в регионе в тестовом режиме будет курсировать беспересадочный железнодорожный маршрут из Валуек в Лиски. Белгородцы смогут воспользоваться им четыре раза в неделю.
Кроме того, в поезде Белгород — Воронеж увеличили количество вагонов до трёх.