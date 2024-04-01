У губернатора возникли вопросы по уборке Белгорода после зимы

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По данным губернатора, не все муниципалитеты привели в порядок территории после зимы. На дорогах есть песок и мусор.
Работы много. Задачу по побелке деревьев тоже никто не снимал. Вдоль трасс и на центральных улицах прошу эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что исходя из текущей оперативной обстановки нельзя подвергать опасности людей, но также нельзя, чтобы Белгородская область превращалась в замусоренную территорию.
Больше всего вопросов по Белгороду. Пока не вижу в большом объёме проводимых работ.
Вячеслав Гладков
В итоге в пятницу контрольное управление отправится по всем муниципалитетам, в первую очередь крупным городам, и проверит, как выполнена уборка. Это же касается и побелки деревьев. Работы должны быть выполнены до 15 апреля.