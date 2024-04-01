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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

У губернатора возникли вопросы по уборке Белгорода после зимы

У губернатора возникли вопросы по уборке Белгорода после зимы

1 апреля 2024, 06:23
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжаются работы по уборке улиц после зимы, а также побелка деревьев. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, больше всего вопросов остаётся по областному центру.
Сюжет
Дороги

По данным губернатора, не все муниципалитеты привели в порядок территории после зимы. На дорогах есть песок и мусор.

Работы много. Задачу по побелке деревьев тоже никто не снимал. Вдоль трасс и на центральных улицах прошу эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что исходя из текущей оперативной обстановки нельзя подвергать опасности людей, но также нельзя, чтобы Белгородская область превращалась в замусоренную территорию.

Больше всего вопросов по Белгороду. Пока не вижу в большом объёме проводимых работ.
Вячеслав Гладков

В итоге в пятницу контрольное управление отправится по всем муниципалитетам, в первую очередь крупным городам, и проверит, как выполнена уборка. Это же касается и побелки деревьев. Работы должны быть выполнены до 15 апреля.

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#Белгородская область#Уборка#Дороги#Зима#Муниципалитеты#Белгород#Кристина Семенчук#Люди#Вопросы#Трассы#Центральные улицы
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