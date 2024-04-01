Под Белгородом на переходе сбили ребёнка: девочка скончалась от полученных травм

31 марта 20-летний водитель на «Ладе» сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома № 331а на улице Белгородской в Губкинском горокруге. В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась.