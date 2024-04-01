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ДТП

Под Белгородом на переходе сбили ребёнка: девочка скончалась от полученных травм

1 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
ДТП

В Белгородской области «Лада» насмерть сбила 10-летнюю девочку

ДТП произошло 31 марта. За рулём был 20-летний водитель. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

31 марта 20-летний водитель на «Ладе» сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома № 331а на улице Белгородской в Губкинском горокруге. В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

Ещё одно ДТП накануне произошло в Вейделевском районе в селе Белый Колодезь. Там авто сбило 68-летнюю женщину. Её доставили в больницу. Сейчас полицейские пытаются установить личность виновника ДТП.

В Валуйском горокруге 31 марта Renault Duster, двигаясь со стороны селе Насоново в строну Подгорного, столкнулся с Nissan Terrano. В результате ДТП пострадали 42-летний пассажир первой иномарки, 46-летний водитель Nissan и его 17-летний пассажир.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Дорога#Вейделевский район#Авария#Машины#Белгород#Алина Харина#Ребёнок#Губкинский горокруг#Валуйский горокруг
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