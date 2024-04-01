Под Белгородом на переходе сбили ребёнка: девочка скончалась от полученных травм

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
31 марта 20-летний водитель на «Ладе» сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома № 331а на улице Белгородской в Губкинском горокруге. В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась.
Ещё одно ДТП накануне произошло в Вейделевском районе в селе Белый Колодезь. Там авто сбило 68-летнюю женщину. Её доставили в больницу. Сейчас полицейские пытаются установить личность виновника ДТП.
В Валуйском горокруге 31 марта Renault Duster, двигаясь со стороны селе Насоново в строну Подгорного, столкнулся с Nissan Terrano. В результате ДТП пострадали 42-летний пассажир первой иномарки, 46-летний водитель Nissan и его 17-летний пассажир.