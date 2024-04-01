Нет ни щебня, ни асфальта: жители Белгорода жалуются на бездорожье

«Наша глобальная проблема — отсутствие дороги. Нет ни щебня, ни асфальта. Мы понимаем, что живём возле ж/д путей, что здесь „охранная зона“. Мы не просим асфальтировать. Мы просим хотя бы щебнем просыпать, чтобы устранить ямы, в которых образуются лужи во время оттепели и дождей», — отметила местная жительница.