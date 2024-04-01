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Бездорожье в Белгороде

Нет ни щебня, ни асфальта: жители Белгорода жалуются на бездорожье

1 апреля 2024, 13:49
Фото: Народный фронт
Бездорожье в Белгороде

Живущие на улице Купянской белгородцы попросили сделать дорогу

На улице Купянской в Белгороде расположено несколько частных домов, дороги в этом районе нет. Жителям приходится идти по грязи и лужам до ближайшей остановки, рассказывает «Народный фронт».

Жители улицы Купянской в областном центре жалуются на отсутствие дороги. На этой территории находится несколько частных домов и три многоквартирных. В 10 метрах от домов находится железная дорога. Местным жителям приходится идти до ближайшей остановки — почти 900 метров — по грязи и лужам.

«Наша глобальная проблема — отсутствие дороги. Нет ни щебня, ни асфальта. Мы понимаем, что живём возле ж/д путей, что здесь „охранная зона“. Мы не просим асфальтировать. Мы просим хотя бы щебнем просыпать, чтобы устранить ямы, в которых образуются лужи во время оттепели и дождей», — отметила местная жительница.

За помощью белгородцы обратились к волонтёрам. Организация связалась с администрацией, где им обещали устранить проблемы до начала весенних и летних осадков.

Белгородцы просят сделать дорогу
Видео: Народный фронт
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#Город#Видео#Белгородская область#Дорога#Новости Белгорода#Бездорожье#Белгород#Алина Харина
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