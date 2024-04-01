Нет ни щебня, ни асфальта: жители Белгорода жалуются на бездорожье

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жители улицы Купянской в областном центре жалуются на отсутствие дороги. На этой территории находится несколько частных домов и три многоквартирных. В 10 метрах от домов находится железная дорога. Местным жителям приходится идти до ближайшей остановки — почти 900 метров — по грязи и лужам.
«Наша глобальная проблема — отсутствие дороги. Нет ни щебня, ни асфальта. Мы понимаем, что живём возле ж/д путей, что здесь „охранная зона“. Мы не просим асфальтировать. Мы просим хотя бы щебнем просыпать, чтобы устранить ямы, в которых образуются лужи во время оттепели и дождей», — отметила местная жительница.
За помощью белгородцы обратились к волонтёрам. Организация связалась с администрацией, где им обещали устранить проблемы до начала весенних и летних осадков.