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Published Сегодня, 09:03

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Подземный переход

Недоступная среда: белгородцы вновь жалуются на неработающие подъёмники в переходе

1 апреля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Подземный переход

В подземке на «Стадионе» в Белгороде не работают подъёмники для людей с ОВЗ

Месяц назад в отремонтированном подземном переходе на «Стадионе» установили электроподъёмники для маломобильных людей. Платформы обмотали противоугонными тросами, накануне оборудованием не смогла воспользоваться семья с маломобильным ребёнком, обратили на это внимание в Go31.

Недавно в подземке на «Стадионе» провели ремонт. Для маломобильных граждан установили четыре электроподъёмника. С этого момента подъёмники стоят прикрученные жгутами и кодовыми проводами, пишет издание.

На днях семья с маломобильным ребёнком не смогла воспользоваться подъёмником. Белгородцы вызвали персонал, воспользовавшись установленной для этого кнопкой, но к ним вышел охранник, развёл руками и сообщил, что помочь ничем не может. Коляску семье пришлось спускать самостоятельно.

Напомним, что на эту проблемы белгородцы обращали внимание и ранее. В Сети писали, что воспользоваться подъёмником могут только те, у кого есть код от противоугонного троса, который прикрепили к подъёмнику. Белгородцы просили убрать трос и сделать устройство доступным для инвалидов. В мэрии тогда сообщили, что работа будет налажена в «сжатые сроки».

Подъёмники на СтадионеПодъёмники на Стадионе
Подъёмники на СтадионеПодъёмники на Стадионе
Подъёмники на Стадионе
Фото: Go31
Доступная среда по спецкоду: в мэрии ответили на ситуацию в подземке на «Стадионе»
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#Город#Переход#Новости Белгорода#Доступная среда#Белгород#Алина Харина#Подземка#Подъёмники
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