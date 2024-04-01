Недоступная среда: белгородцы вновь жалуются на неработающие подъёмники в переходе

Напомним, что на эту проблемы белгородцы обращали внимание и ранее. В Сети писали, что воспользоваться подъёмником могут только те, у кого есть код от противоугонного троса, который прикрепили к подъёмнику. Белгородцы просили убрать трос и сделать устройство доступным для инвалидов. В мэрии тогда сообщили, что работа будет налажена в «сжатые сроки».