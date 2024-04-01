Недоступная среда: белгородцы вновь жалуются на неработающие подъёмники в переходе

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Недавно в подземке на «Стадионе» провели ремонт. Для маломобильных граждан установили четыре электроподъёмника. С этого момента подъёмники стоят прикрученные жгутами и кодовыми проводами, пишет издание.
На днях семья с маломобильным ребёнком не смогла воспользоваться подъёмником. Белгородцы вызвали персонал, воспользовавшись установленной для этого кнопкой, но к ним вышел охранник, развёл руками и сообщил, что помочь ничем не может. Коляску семье пришлось спускать самостоятельно.
Напомним, что на эту проблемы белгородцы обращали внимание и ранее. В Сети писали, что воспользоваться подъёмником могут только те, у кого есть код от противоугонного троса, который прикрепили к подъёмнику. Белгородцы просили убрать трос и сделать устройство доступным для инвалидов. В мэрии тогда сообщили, что работа будет налажена в «сжатые сроки».