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Updated Сегодня, 11:02

Комната, пострадавшая при пожаре 28 марта

Из-за зарядки для телефона загорелась квартира: эвакуировать пришлось 25 человек

1 апреля 2024, 11:02
Фото: региональное МЧС
Комната, пострадавшая при пожаре 28 марта

В Белгородской области за неделю спасатели МЧС выезжали на 84 пожара

За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали 84 пожара. Из них 11 возгораний случились в жилых домах, ещё 16 — в нежилых помещениях. Один человек пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.
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МЧС

За неделю в регионе зарегистрировали 84 пожара. Некоторые возгорания произошли в жилых помещениях, в том числе по не самым очевидным причинам.

Так, 28 марта примерно в 11:00 поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Строителе. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали по лестничным маршам 25 человек, включая восьмерых детей. Пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на другие комнаты.

Позже выяснилось, что в момент начала пожара в комнате находился ребёнок, который самостоятельно вызвал спасателей и вышел из горевшей квартиры.

В результате происшествия повреждены вещи и мебель. Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы зарядного устройства мобильного телефона.

Кроме того, на минувшей неделе в результате пожара пострадал мужчина 1965 года рождения. Предполагаемой причиной пожара в доме в селе Прокудино Староосколького округа стало неосторожное курение.

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