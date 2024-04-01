Из-за зарядки для телефона загорелась квартира: эвакуировать пришлось 25 человек

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
За неделю в регионе зарегистрировали 84 пожара. Некоторые возгорания произошли в жилых помещениях, в том числе по не самым очевидным причинам.
Так, 28 марта примерно в 11:00 поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Строителе. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали по лестничным маршам 25 человек, включая восьмерых детей. Пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на другие комнаты.
Позже выяснилось, что в момент начала пожара в комнате находился ребёнок, который самостоятельно вызвал спасателей и вышел из горевшей квартиры.
В результате происшествия повреждены вещи и мебель. Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы зарядного устройства мобильного телефона.
Кроме того, на минувшей неделе в результате пожара пострадал мужчина 1965 года рождения. Предполагаемой причиной пожара в доме в селе Прокудино Староосколького округа стало неосторожное курение.