Из-за зарядки для телефона загорелась квартира: эвакуировать пришлось 25 человек

Так, 28 марта примерно в 11:00 поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Строителе. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали по лестничным маршам 25 человек, включая восьмерых детей. Пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на другие комнаты.