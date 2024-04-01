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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:46

Буцаев: РЭО проводит оценку воздействия компании на природу, персонал и общество

Буцаев: РЭО проводит оценку воздействия компании на природу, персонал и общество

1 апреля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор приглашает граждан принять участие в исследовании. Его цель — определение тем для подготовки отчета об устойчивом развитии компании за прошлый год.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что речь идёт о темах, отражающих значимые воздействия РЭО на экономику, окружающую среду, персонал и общество, которые могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Таким образом участники исследования помогут Российскому экологическому оператору повысить качество отчетности, пишет 56orb.ru.

Сообщается, что РЭО готовит отчет на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности.

Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик заявила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчётов. Также она рассказала, что совсем недавно в среде Федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Это, по её мнению, повышает прозрачность системы нефинансовой отчетности.

Опрос можно пройти до 15 апреля текущего года.

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