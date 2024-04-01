Буцаев: РЭО проводит оценку воздействия компании на природу, персонал и общество

Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик заявила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчётов. Также она рассказала, что совсем недавно в среде Федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Это, по её мнению, повышает прозрачность системы нефинансовой отчетности.