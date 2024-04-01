Буцаев: РЭО проводит оценку воздействия компании на природу, персонал и общество

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что речь идёт о темах, отражающих значимые воздействия РЭО на экономику, окружающую среду, персонал и общество, которые могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Таким образом участники исследования помогут Российскому экологическому оператору повысить качество отчетности, пишет 56orb.ru.
Сообщается, что РЭО готовит отчет на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности.
Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик заявила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчётов. Также она рассказала, что совсем недавно в среде Федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Это, по её мнению, повышает прозрачность системы нефинансовой отчетности.
Опрос можно пройти до 15 апреля текущего года.