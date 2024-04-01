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Поле

Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов, направили ещё 400 млн рублей

1 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Поле
В Белгородской области завершился второй этап выдачи помощи пострадавшим при обстрелах сельхозпредприятиям. Правительство региона уже приступило к сбору документов для третьего транша. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 1 апреля, пострадавшим при обстрелах ВСУ сельхозпредприятиям перечислят 400 млн рублей. Деньги направят 35 организациям.

Теперь белгородское правительство собирает необходимые документы на третий транш. Всего на сегодняшний день регион получил 2 млрд рублей на помощь пострадавшим предприятиям.

В результате первого этапа выдачи помощь получили 64 предприятия малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Всего им направили 113 млн рублей.

Напомним, что деньги регион получил по поручению президента России Владимира Путина.

Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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