Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов, направили ещё 400 млн рублей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Сегодня, 1 апреля, пострадавшим при обстрелах ВСУ сельхозпредприятиям перечислят 400 млн рублей. Деньги направят 35 организациям.
Теперь белгородское правительство собирает необходимые документы на третий транш. Всего на сегодняшний день регион получил 2 млрд рублей на помощь пострадавшим предприятиям.
В результате первого этапа выдачи помощь получили 64 предприятия малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Всего им направили 113 млн рублей.
Напомним, что деньги регион получил по поручению президента России Владимира Путина.