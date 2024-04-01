Белгородец случайно убил пьяного отца, но суд не стал его жёстко наказывать

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Ранее судимый 47-летний мужчина поссорился со своим пьяным отцом и ударил его по лицу. От этого мужчина упал на пол ванной комнаты и ударился головой о керамическую раковину и стальную поверхность ванны.
Белгородца госпитализировали. Позже он скончался от полученных травм в больнице.
В отношении его сына возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Однако затем эту меру пресечения изменили на 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Приговор ещё не вступил в законную силу.