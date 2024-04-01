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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

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Суд

Белгородец случайно убил пьяного отца, но суд не стал его жёстко наказывать

1 апреля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили за убийство отца

Происшествие случилось в Старооскольском городском округе. Мужчина поссорился со своим пьяным отцом и ударил его по лицу, отчего тот упал. При падении он ударился головой о керамическую раковину и позже скончался. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее судимый 47-летний мужчина поссорился со своим пьяным отцом и ударил его по лицу. От этого мужчина упал на пол ванной комнаты и ударился головой о керамическую раковину и стальную поверхность ванны.

Белгородца госпитализировали. Позже он скончался от полученных травм в больнице.

В отношении его сына возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Однако затем эту меру пресечения изменили на 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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