Белгородец случайно убил пьяного отца, но суд не стал его жёстко наказывать

В отношении его сына возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Однако затем эту меру пресечения изменили на 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.