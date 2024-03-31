Есть, за что судиться: «Агро-Белогорье» выплатило 10 млрд дивидендов за 2023 год

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Сумма выплаченных «ГК Агро-Белогорье» владельцам излишков доходов по итогам 2023 года составила 10 млрд 265 млн рублей. Об этом указано в отчёте о движении денежных средств в бухгалтерском балансе Общества. При этом размер суммы дивидендов растёт с каждым годом.
Так, в 2019 году «Агро-Белогорье» выплатило дивидендами 459 млн рублей, в 2020 году — 2,6 млрд рублей, в 2021 году — 1,8 млрд рублей, в 2022 году — 3,5 млрд рублей.
При этом в денежный поток группы компаний от получения дивидендов поступило в прошлом году 8,3 млрдрублей.
«Агро-Белогорье» существует в Белгородской области с 2007 года — группе компаний 16 лет. Руководит ею Лариса Ковалёва, которой также принадлежат 5% уставного капитала фирмы. Главный же бенефициар — Владимир Зотов. Ему принадлежат 72,5% УК. Ещё 22,5% — у группы компаний «Русагро». Если дивиденды выплачивались пропорционально долям в уставном капитале, то Зотов получил из них более 7,4 млрд рублей, Ковалёва — 515 млн рублей, «Русагро» — более 2,3 млрд рублей.
Ранее в пресс-службе «Русагро», у которой с «Агро-Белогорье» споры, сообщили, что за время проведения СВО Владимир Зотов и Лариса Ковалёва забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами.