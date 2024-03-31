Есть, за что судиться: «Агро-Белогорье» выплатило 10 млрд дивидендов за 2023 год

«Агро-Белогорье» существует в Белгородской области с 2007 года — группе компаний 16 лет. Руководит ею Лариса Ковалёва, которой также принадлежат 5% уставного капитала фирмы. Главный же бенефициар — Владимир Зотов. Ему принадлежат 72,5% УК. Ещё 22,5% — у группы компаний «Русагро». Если дивиденды выплачивались пропорционально долям в уставном капитале, то Зотов получил из них более 7,4 млрд рублей, Ковалёва — 515 млн рублей, «Русагро» — более 2,3 млрд рублей.