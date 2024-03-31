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Published Сегодня, 16:30

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Группа компаний «Агро-Белогорье» выплатила в 2023 году дивидендов на 10 млрд руб

Есть, за что судиться: «Агро-Белогорье» выплатило 10 млрд дивидендов за 2023 год

31 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

Группа компаний «Агро-Белогорье» выплатила в 2023 году дивидендов на 10 млрд руб

ООО «ГК Агро-Белогорье» отчиталось о результатах работы по итогам 2023 года. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», в 2023 году группа компаний выплатила дивидендов на 10 млрд рублей.

Сумма выплаченных «ГК Агро-Белогорье» владельцам излишков доходов по итогам 2023 года составила 10 млрд 265 млн рублей. Об этом указано в отчёте о движении денежных средств в бухгалтерском балансе Общества. При этом размер суммы дивидендов растёт с каждым годом.

Так, в 2019 году «Агро-Белогорье» выплатило дивидендами 459 млн рублей, в 2020 году — 2,6 млрд рублей, в 2021 году — 1,8 млрд рублей, в 2022 году — 3,5 млрд рублей.

При этом в денежный поток группы компаний от получения дивидендов поступило в прошлом году 8,3 млрдрублей.

«Агро-Белогорье» существует в Белгородской области с 2007 года — группе компаний 16 лет. Руководит ею Лариса Ковалёва, которой также принадлежат 5% уставного капитала фирмы. Главный же бенефициар — Владимир Зотов. Ему принадлежат 72,5% УК. Ещё 22,5% — у группы компаний «Русагро». Если дивиденды выплачивались пропорционально долям в уставном капитале, то Зотов получил из них более 7,4 млрд рублей, Ковалёва — 515 млн рублей, «Русагро» — более 2,3 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе «Русагро», у которой с «Агро-Белогорье» споры, сообщили, что за время проведения СВО Владимир Зотов и Лариса Ковалёва забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами.

Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»
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