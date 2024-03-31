Чистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годом

Оставшиеся 22,5% находятся во владении ООО «ГК Русагро». 11 декабря предприятие через суд добилось ареста долей Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой. Разбирательства между компаниями идут уже несколько месяцев. Не так давно на очередном из собраний предлагалось обсудить вопрос смещения Ковалёвой с должности гендиректора. Но представители компании «Русагро» не явились на запланированное ими же собрание, а после обратились в арбитражный суд с очередным иском.