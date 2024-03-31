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Published Сегодня, 16:33

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Чистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годом

Чистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годом

31 марта 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
Группа компаний «Агро-Белогорье» отчиталась о прибыли: согласно данным СПАРК «Интерфакс», за 2023 ГК удалось получить 8,3 млрд рублей чистой прибыли. Это в 112 раз больше, чем в 2022 году.

ООО «ГК Агро-Белогорье» по итогам 2023 года отчиталось о чистой прибыли почти на 8,3 млрд рублей. Судя по всему, год для группы компаний оказался удачным: для сравнения, в 2022 году «Агро-Белогорье» заработало чистыми 73,5 млн рублей — в 112 раз меньше.

Выручка от продажи за 12 месяцев ушедшего года равняется при этом 463 млн рублей. Чистые активы потянули на 1,7 млрд рублей. А денежный поток «ушёл» в минус — на 5,3 млрд рублей.

«Агро-Белогорье» существует в Белгородской области с 2007 года — группе компаний 16 лет. Руководит ею Лариса Ковалёва, которой также принадлежат 5% уставного капитала фирмы. Главный же бенефициар — Владимир Зотов. Ему принадлежат 72,5% УК.

Оставшиеся 22,5% находятся во владении ООО «ГК Русагро». 11 декабря предприятие через суд добилось ареста долей Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой. Разбирательства между компаниями идут уже несколько месяцев. Не так давно на очередном из собраний предлагалось обсудить вопрос смещения Ковалёвой с должности гендиректора. Но представители компании «Русагро» не явились на запланированное ими же собрание, а после обратились в арбитражный суд с очередным иском.

Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»
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#Общество#Белгородская область#Выручка#Агро-Белогорье#Бизнес#Русагро#Прибыль#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Белгородский бизнес#Артем Черненко
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