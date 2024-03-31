Чистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годом

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
ООО «ГК Агро-Белогорье» по итогам 2023 года отчиталось о чистой прибыли почти на 8,3 млрд рублей. Судя по всему, год для группы компаний оказался удачным: для сравнения, в 2022 году «Агро-Белогорье» заработало чистыми 73,5 млн рублей — в 112 раз меньше.
Выручка от продажи за 12 месяцев ушедшего года равняется при этом 463 млн рублей. Чистые активы потянули на 1,7 млрд рублей. А денежный поток «ушёл» в минус — на 5,3 млрд рублей.
«Агро-Белогорье» существует в Белгородской области с 2007 года — группе компаний 16 лет. Руководит ею Лариса Ковалёва, которой также принадлежат 5% уставного капитала фирмы. Главный же бенефициар — Владимир Зотов. Ему принадлежат 72,5% УК.
Оставшиеся 22,5% находятся во владении ООО «ГК Русагро». 11 декабря предприятие через суд добилось ареста долей Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой. Разбирательства между компаниями идут уже несколько месяцев. Не так давно на очередном из собраний предлагалось обсудить вопрос смещения Ковалёвой с должности гендиректора. Но представители компании «Русагро» не явились на запланированное ими же собрание, а после обратились в арбитражный суд с очередным иском.