В Белгороде установят ещё 128 модулей и 54 капсулы в Белгородском районе

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Белгороде уже установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Планируется установить еще 128 модулей к середине апреля. В Белгородском районе защитными блоками и капсулами обеспечена безопасность 259 остановочных павильонов и общественных мест. В ближайшем будущем планируется установить ещё 54 защитные капсулы.
Ранее в редакцию Бел.Ру обратился читатель Андрей Резников. Он попросил, у властей Белгорода, чтобы возле рынка «Восход» на проспекте Богдана Хмельницкого установили укрытие.