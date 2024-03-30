В Белгороде установят ещё 128 модулей и 54 капсулы в Белгородском районе

В городе Белгороде установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Также в Белгородском районе укреплено 259 остановочных павильонов и мест общественного пользования с помощью защитных блоков и капсул; в планах установить ещё 128 модулей и 54 капсулы. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

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