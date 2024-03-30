Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Укрытие

В Белгороде установят ещё 128 модулей и 54 капсулы в Белгородском районе

30 марта 2024, 13:59
Фото: 1MI
Укрытие
В городе Белгороде установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Также в Белгородском районе укреплено 259 остановочных павильонов и мест общественного пользования с помощью защитных блоков и капсул; в планах установить ещё 128 модулей и 54 капсулы. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгороде уже установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Планируется установить еще 128 модулей к середине апреля. В Белгородском районе защитными блоками и капсулами обеспечена безопасность 259 остановочных павильонов и общественных мест. В ближайшем будущем планируется установить ещё 54 защитные капсулы.

Ранее в редакцию Бел.Ру обратился читатель Андрей Резников. Он попросил, у властей Белгорода, чтобы возле рынка «Восход» на проспекте Богдана Хмельницкого установили укрытие.

Читайте также:
Погибшие и раненые: последствия ночного и утреннего обстрела ВСУ БелгородчиныПройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночьюВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность#Бетонные блоки
Подпишитесь
В 14: 00 над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Сегодня, 11:47
ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи
Сегодня, 11:27
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
Сегодня, 09:25
Руководители торговых центров смогут открыть их, но есть условия
Сегодня, 07:46
Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов
Сегодня, 08:15
«Должна быть справедливость». Соловьёв — о поддержке москвичей и белгородцев
Вчера, 18:50
"