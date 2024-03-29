Жителя приграничья приговорили к большому сроку в колонии за госизмену

Во время судебного заседания парень рассказал, что познакомился с украинцами в чатах компьютерных игр. Он признал свою вину и попросил суд дать ему второй шанс, однако его приговорили к 10 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.