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Житель Брянска попал под суд за желание воевать на стороне ВСУ

Жителя приграничья приговорили к большому сроку в колонии за госизмену

29 марта 2024, 13:38
Фото: 1MI

Житель Брянска попал под суд за желание воевать на стороне ВСУ

Парень познакомился в интернете с украинцами и решил перейти на сторону ВСУ, чтобы сражаться против России. Подробности сообщили журналисты «Брянских новостей».

Брянский областной суд приговорил к 10 годам колонии 24-летнего местного жителя, который пытался перейти на сторону ВСУ и участвовать в специальной военной операции против России. Его также осудили за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Выяснилось, что парень следовал инструкциям украинского куратора. Он оформил загранпаспорт, чтобы попасть на Украину через Стамбул: для отвлечения внимания он купил путёвку в турагентстве.

После этого молодой человек уволился с работы, собрал дорожную сумку с боеприпасами и отправился на железнодорожный вокзал «Брянск-Орловский», чтобы уехать в Москву, а оттуда — в Турцию и на Украину. На вокзале его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во время судебного заседания парень рассказал, что познакомился с украинцами в чатах компьютерных игр. Он признал свою вину и попросил суд дать ему второй шанс, однако его приговорили к 10 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

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