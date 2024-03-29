Жалобы помогли? Провайдер всё-таки компенсирует белгородцам дни без интернета

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Вчера, 28 марта, местные Telegram-каналы и СМИ подняли тему о том, что жители частного сектора в Белгороде и Белгородском районе третий день подряд сидят без интернета. Проблема заключалась в провайдере «Лучше.net», который сообщал о перегрузке серверов.
Несмотря на множество жалоб, оператор отказывался компенсировать жителям дни без интернета. Однако на четвёртый день, 29 марта, передумал: «По завершении всех работ мы произведём перерасчёт абонентской платы для всех клиентов за испытанные неудобства из-за инцидента».
В настоящий момент интернет работает лучше, чем в предыдущие дни, однако абонентов предупредили об ограниченном доступе к зарубежному сегменту.
Специалистами оператора связи были проведены мероприятия, которые позволили взять ситуацию под контроль. На данный момент предоставление услуг связи возвращается в штатный режим, ведётся постоянный мониторинг сети.
Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области
Вероятно, речь идёт о проведении технических работ, которыми специалисты провайдера занимались в ночное время суток. Из-за них не во всех населённых пунктах области сработала сирена об опасности, которую включили около ближе к трём часам ночи.
Кроме этого, у провайдера наблюдаются проблемы с приёмом платежей и доступом в личный кабинет. Из-за этого оператор принял решение не отключать услугу первого числа, когда должно произойти списание абонентской платы за следующий месяц.
«О восстановлении сервиса оплаты мы сообщим дополнительно», — добавили в официальной группе провайдера.