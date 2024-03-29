Жалобы помогли? Провайдер всё-таки компенсирует белгородцам дни без интернета

Белгородцам, которые три дня провели без интернета, сделают перерасчёт платы

Жители частного сектора в Белгородской области три дня провели без интернета из-за хакерской атаки на провайдера. Сначала оператор отказывался компенсировать белгородцам дни без интернета, но на четвёртый день после оглашения проблемы в СМИ изменил своё решение. Об этом также сообщили в минцифры.