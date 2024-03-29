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Интернет

Жалобы помогли? Провайдер всё-таки компенсирует белгородцам дни без интернета

29 марта 2024, 12:41
Фото: 1MI
Интернет

Белгородцам, которые три дня провели без интернета, сделают перерасчёт платы

Жители частного сектора в Белгородской области три дня провели без интернета из-за хакерской атаки на провайдера. Сначала оператор отказывался компенсировать белгородцам дни без интернета, но на четвёртый день после оглашения проблемы в СМИ изменил своё решение. Об этом также сообщили в минцифры.

Вчера, 28 марта, местные Telegram-каналы и СМИ подняли тему о том, что жители частного сектора в Белгороде и Белгородском районе третий день подряд сидят без интернета. Проблема заключалась в провайдере «Лучше.net», который сообщал о перегрузке серверов.

Несмотря на множество жалоб, оператор отказывался компенсировать жителям дни без интернета. Однако на четвёртый день, 29 марта, передумал: «По завершении всех работ мы произведём перерасчёт абонентской платы для всех клиентов за испытанные неудобства из-за инцидента».

В настоящий момент интернет работает лучше, чем в предыдущие дни, однако абонентов предупредили об ограниченном доступе к зарубежному сегменту.

Специалистами оператора связи были проведены мероприятия, которые позволили взять ситуацию под контроль. На данный момент предоставление услуг связи возвращается в штатный режим, ведётся постоянный мониторинг сети.
Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области

Вероятно, речь идёт о проведении технических работ, которыми специалисты провайдера занимались в ночное время суток. Из-за них не во всех населённых пунктах области сработала сирена об опасности, которую включили около ближе к трём часам ночи.

Кроме этого, у провайдера наблюдаются проблемы с приёмом платежей и доступом в личный кабинет. Из-за этого оператор принял решение не отключать услугу первого числа, когда должно произойти списание абонентской платы за следующий месяц.

«О восстановлении сервиса оплаты мы сообщим дополнительно», — добавили в официальной группе провайдера.

Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Интернет#Новости Белгорода#Компенсация#Провайдер#Белгород#Александра Склярова
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