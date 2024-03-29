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Учитель

«Земским учителям» в России хотят увеличить выплаты

29 марта 2024, 14:48
Фото: 1MI
Учитель
Соответствующий проект опубликовало Министерство просвещения РФ. Общественные обсуждения пройдут до 8 апреля, пишет «Орелtimes».
Сюжет
Выплаты

Минпросвещения РФ планирует увеличить выплаты «земским учителям». Сумму хотят увеличить в полтора раза, пишет издание. Общественные обсуждения по проекту пройдут до 8 апреля.

После принятия постановления учителям, которые работают в сельской местности Дальнего Востока или на новых территориях, выплату увеличат до 3 млн рублей. Для остальных регионов выплату поднимут до 1,5 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году в Белгородскую область поступило 76 заявок в рамках проекта «Земский доктор». В приграничный регион приехали специалисты из Московской, Рязанской, Курской и Вологодской областей.

Также отметим, что в прошлом году утвердили 14 педагогических должностей для претендентов на единовременную выплату.

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#Общество#Белгородская область#Учителя#Выплаты#Орловская область#Алина Харина#Земский учитель
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