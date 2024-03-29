«Земским учителям» в России хотят увеличить выплаты

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Минпросвещения РФ планирует увеличить выплаты «земским учителям». Сумму хотят увеличить в полтора раза, пишет издание. Общественные обсуждения по проекту пройдут до 8 апреля.
После принятия постановления учителям, которые работают в сельской местности Дальнего Востока или на новых территориях, выплату увеличат до 3 млн рублей. Для остальных регионов выплату поднимут до 1,5 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году в Белгородскую область поступило 76 заявок в рамках проекта «Земский доктор». В приграничный регион приехали специалисты из Московской, Рязанской, Курской и Вологодской областей.
Также отметим, что в прошлом году утвердили 14 педагогических должностей для претендентов на единовременную выплату.