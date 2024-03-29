Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Похороны

В мэрии озвучили стоимость стандартных услуг по погребению в Белгороде

29 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI
Похороны

В Белгороде выросла стоимость услуг по погребению

В стандартный набор входят оформление необходимых документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела и погребение. Общая стоимость услуг выросла по сравнению с прошлым годом. Цифры представлены в постановлении городской администрации.

Мэрия Белгорода утвердила стоимость стандартных услуг по погребению, которую оказывают специализированные службы по вопросам похоронного дела. Общая стоимость услуг в столице региона составила 8370 рублей. В 2023 году сумма составляла 7793 рубля.

С 1 февраля текущего года оформление документов, необходимых для погребения, обойдётся в 278 рублей. В прошлом году услуга составляла 259 рублей. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения, теперь стоит 3554 рубля, годом ранее — 3029 рублей.

Перевозку тела на кладбище оценили в 1200 рублей, в 2023 году — 1117 рублей. Погребение обойдётся в 3336 рублей. Годом ранее услуга стоила 3106 рублей.

В 8370 рублей также обойдётся погребение умерших, оставшихся без супруга, близких родственников, а также тех людей, личность которых не установлена.

Стандартные услуги по погребению белгородцев оценили в 7,8 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Стандартные услуги по погребению белгородцев оценили в 7,8 тыс. рублейЗаведующий кладбищем и перемотчик бумаги: белгородцам предлагают необычную работуМесто недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследия
#Город#Новости Белгорода#Погребение#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Один погиб, двое ранены: что известно о последствиях взрыва в МКД в Белгороде
Сегодня, 13:12
Видео. Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Сегодня, 12:21
Сотрудник «Белгородэнерго» в седьмой раз стал лучшим уполномоченным по охране труда
Сегодня, 11:15
«Вампиры» прячутся в пещерах? Военные продолжают охоту на бьющие по Белгороду РСЗО
Сегодня, 09:41
Недвижимость, Porsche и швейцарские часы экс-замгубернатора Полежаева арестовали
Сегодня, 08:58
Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области
Сегодня, 08:54
"