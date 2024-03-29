В мэрии озвучили стоимость стандартных услуг по погребению в Белгороде

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Мэрия Белгорода утвердила стоимость стандартных услуг по погребению, которую оказывают специализированные службы по вопросам похоронного дела. Общая стоимость услуг в столице региона составила 8370 рублей. В 2023 году сумма составляла 7793 рубля.
С 1 февраля текущего года оформление документов, необходимых для погребения, обойдётся в 278 рублей. В прошлом году услуга составляла 259 рублей. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения, теперь стоит 3554 рубля, годом ранее — 3029 рублей.
Перевозку тела на кладбище оценили в 1200 рублей, в 2023 году — 1117 рублей. Погребение обойдётся в 3336 рублей. Годом ранее услуга стоила 3106 рублей.
В 8370 рублей также обойдётся погребение умерших, оставшихся без супруга, близких родственников, а также тех людей, личность которых не установлена.