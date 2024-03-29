В мэрии озвучили стоимость стандартных услуг по погребению в Белгороде

С 1 февраля текущего года оформление документов, необходимых для погребения, обойдётся в 278 рублей. В прошлом году услуга составляла 259 рублей. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения, теперь стоит 3554 рубля, годом ранее — 3029 рублей.