Почти жара: в Белгородской области в выходные заметно потеплеет

Последние выходные марта в Белгородской области будут очень тёплыми

В Белгородскую область придёт почти летнее тепло — температура поднимется до +20 °C. В субботу ожидаются дожди, а воскресенье должно пройти без осадков. Прогноз погоды на выходные опубликовали в региональном МЧС.