Почти жара: в Белгородской области в выходные заметно потеплеет

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По прогнозу синоптиков, завтра, 30 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие и умеренные дожди. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит +4…+9 °C. Днём потеплеет до +14…+19 °C. В Белгороде ожидается такая же тёплая погода. В ночное время суток +6…+8 °C, в дневное +17…+19 °C.
При этом воскресенье, 31 марта, пройдёт без осадков, а столбик термометра днём поднимется до +20 °C.
В первый день апреля тёплая погода сохранится, но со вторника начнётся спад: 2 апреля обещают +17 °C, 3 апреля — до +16 °C, а 4 апреля — до +14 °C.