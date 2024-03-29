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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:30

Весна

Почти жара: в Белгородской области в выходные заметно потеплеет

29 марта 2024, 14:30
Фото: 1MI
Весна

Последние выходные марта в Белгородской области будут очень тёплыми

В Белгородскую область придёт почти летнее тепло — температура поднимется до +20 °C. В субботу ожидаются дожди, а воскресенье должно пройти без осадков. Прогноз погоды на выходные опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По прогнозу синоптиков, завтра, 30 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие и умеренные дожди. Порывы ветра западной четверти достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит +4…+9 °C. Днём потеплеет до +14…+19 °C. В Белгороде ожидается такая же тёплая погода. В ночное время суток +6…+8 °C, в дневное +17…+19 °C.

При этом воскресенье, 31 марта, пройдёт без осадков, а столбик термометра днём поднимется до +20 °C.

В первый день апреля тёплая погода сохранится, но со вторника начнётся спад: 2 апреля обещают +17 °C, 3 апреля — до +16 °C, а 4 апреля — до +14 °C.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Выходные#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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