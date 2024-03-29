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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Минобороны анонсировали начало весеннего призыва

Отправят ли срочников, набранных в ходе весеннего призыва, в зону СВО?

29 марта 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны анонсировали начало весеннего призыва

Весенний призыв стартует 1 апреля. О том, планируется ли в этом году отправлять на службу в зону СВО новичков и как долго пробудут в армии срочники, рассказало Минобороны РФ. Подробности сообщает «УтроNews».
Сюжет
Армия

Срочников, призванных в армию весной, не будут отправлять в зону специальной военной операции. На службе бойцы проведут столько же времени, как и раньше — один год.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не ответил, будут ли срочников из других регионов отправлять в Белгородскую область и другие приграничные регионы.

Напомним, что во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать электронные повестки. Основным же способом оповещения всё ещё считается традиционная бумажная повестка.

Весенний призыв в Белгородской области, как и по всей стране, пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий документ уже подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Весенний призыв-2024: возраст службе не помеха
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#Общество#Белгородская область#Россия#Армия#Белгород#Весенний призыв#Зона СВО#Александра Склярова#Срочники
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