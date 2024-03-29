Отправят ли срочников, набранных в ходе весеннего призыва, в зону СВО?

В Минобороны анонсировали начало весеннего призыва

Весенний призыв стартует 1 апреля. О том, планируется ли в этом году отправлять на службу в зону СВО новичков и как долго пробудут в армии срочники, рассказало Минобороны РФ. Подробности сообщает «УтроNews».