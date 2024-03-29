Отправят ли срочников, набранных в ходе весеннего призыва, в зону СВО?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Срочников, призванных в армию весной, не будут отправлять в зону специальной военной операции. На службе бойцы проведут столько же времени, как и раньше — один год.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не ответил, будут ли срочников из других регионов отправлять в Белгородскую область и другие приграничные регионы.
Напомним, что во время весеннего призыва в 2024 году будут рассылать электронные повестки. Основным же способом оповещения всё ещё считается традиционная бумажная повестка.
Весенний призыв в Белгородской области, как и по всей стране, пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий документ уже подписал губернатор Вячеслав Гладков.