Компания «БАС» разработала методическое пособие для регионов по применению дронов

На Сахалине команды из регионов займутся отработкой технологий реальных условиях, используя методические рекомендации и наработоки специалистов. Компания «БАС» сформировала для учений кейс сценариев применения дронов в соответствии с запросами участников. В первую очередь это наблюдение за территориями линейных объектов, таких как ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия, а также за площадными объектами — лесное и сельское хозяйство, морские акватории. Кроме того, участники будут проводить экологический мониторинг, аэросъемку, доставку грузов и применять дроны для охраны инфраструктуры производств.