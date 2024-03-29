Компания «БАС» разработала методическое пособие для регионов по применению дронов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Несколько месяцев эксперты вели сложную работу по сбору и структуризации данных, чтобы потенциальные потребители услуг БАС могли эффективно оценить собственные потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.
Участники гражданских учений на «Архипелаге» первыми будут использовать на практике методические рекомендации, которые уже одобрены Минэкономразвития РФ.
По словам Алексея Варятченко, руководителя ООО «БАС», методические рекомендации разрабатывались как первый в сфере БАС справочник, где аккумулирована и структурирована вся имеющаяся актуальная информация о авиабеспилотниах, включающая модели, характеристики и расчеты эффективности их применения по ряду параметров. Основная цель создания этого пособия — формирование квалифицированного заказчика. Это соответствует задачам «Архипелага-2024», на котором регионы в ходе гражданских учений получат новый опыт.
На Сахалине команды из регионов займутся отработкой технологий реальных условиях, используя методические рекомендации и наработоки специалистов. Компания «БАС» сформировала для учений кейс сценариев применения дронов в соответствии с запросами участников. В первую очередь это наблюдение за территориями линейных объектов, таких как ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия, а также за площадными объектами — лесное и сельское хозяйство, морские акватории. Кроме того, участники будут проводить экологический мониторинг, аэросъемку, доставку грузов и применять дроны для охраны инфраструктуры производств.
Сообщается, что учения будут состоять из трех этапов. На сегодняшний день уже более 50 субъектов Российской Федерации уже определились со своими приоритетными сценариями и расчетом стоимости их реализации.
По словам Варятченко, на следующем этапе отбора команды выполнят практические расчеты приоритетных для своих регионов сценариев применения авиабеспилотников при помощи разработанных методических рекомендаций.
В финале окажутся команды, готовые производить полеты и отрабатывать сценарии применения БАС на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.
В процессе составления федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС будут учтены результаты, полученные во время выполнения практических заданий по сценариям применения авиасистем на «Архипелаге-2024».