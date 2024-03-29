Какими именами белгородцы чаще всего называют двойняшек?

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
С начала 2024 года в Белгородской области на свет появились 78 двоен — 43 мальчика и 35 девочек. Больше всего детей родилось в Белгороде — 38 малышей. Ещё 16 — в Старооскольском горокруге.
Самым популярным именем у девочек-двойняшек стало София, а у мальчиков — Матвей.
В Валуйках были зарегистрирована двойня Каролина и Элина, в Старом Осколе — Мирон и Ева, Арсений и Александр, Полина и Тимур, в Шебекино — Дмитрий и Максим.
В Прохоровке родились Александр и Виктория, в Красном — Кирилл и Софья, в Белгороде — Алиса и Арина, София и Лидия.
В Губкине на свет появились Аделина и Ангелина, Алёна и Алина, а в Белгородском районе и Губкинском горокруге — Матвей и Тимофей.