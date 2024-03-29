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Дети

Какими именами белгородцы чаще всего называют двойняшек?

29 марта 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Дети

С начала года в Белгородской области на свет появились 78 двоен

Больше всего двоен появилось у жителей Белгорода и Старооскольского горокруга. Статистикой поделилась глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
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Дети

С начала 2024 года в Белгородской области на свет появились 78 двоен — 43 мальчика и 35 девочек. Больше всего детей родилось в Белгороде — 38 малышей. Ещё 16 — в Старооскольском горокруге.

Самым популярным именем у девочек-двойняшек стало София, а у мальчиков — Матвей.

В Валуйках были зарегистрирована двойня Каролина и Элина, в Старом Осколе — Мирон и Ева, Арсений и Александр, Полина и Тимур, в Шебекино — Дмитрий и Максим.

В Прохоровке родились Александр и Виктория, в Красном — Кирилл и Софья, в Белгороде — Алиса и Арина, София и Лидия.

В Губкине на свет появились Аделина и Ангелина, Алёна и Алина, а в Белгородском районе и Губкинском горокруге — Матвей и Тимофей.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Имена#Двойня#Белгород#Алина Харина
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