Белгородец пытался взорвать пятиэтажку из-за нежеланного визита полицейских

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Утром 5 октября 2023 года сотрудники правоохранительных органов, имея ордер, приехали к дому в Шебекино, где проживал 49-летний обвиняемый. Полицейские в этот момент собирали дополнительную информацию о совершённом мужчиной преступлении.
Находясь у квартиры фигуранта, правоохранители сообщили ему о наличии ордера, позволяющего им зайти в квартиру. Недовольный визитом полицейских мужчина открыл кран подачи газа к плите и разместил под ней взрывной устройство. Тем не менее правоохранители смогли зайти в квартиру и предотвратить взрыв.
На период расследования дела белгородца пометили под стражу. Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), в покушении на убийство двух и более человек (часть 2 статья 105 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (часть 1 статья 222.1 УК РФ).
Следственные органы собрали всю необходимую доказательную базу. Вскоре материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что о произошедшем стало известно 6 октября. Сотрудники Росгвардии и ОМОН приехали на обыск к подозреваемому в хранении незарегистрированного оружия, однако уже возле двери в его квартиру почувствовали запах газа и ворвались внутрь.
Мужчина хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем.