Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

СК

Белгородец пытался взорвать пятиэтажку из-за нежеланного визита полицейских

29 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI
СК

СК завершил расследование дела о попытке взрыва в квартире под Белгородом

Шебекинца обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство и незаконном хранении взрывных устройств. Мужчина пытался взорвать свою квартиру и пытавшихся зайти в неё правоохранителей, сообщили в следкоме.

Утром 5 октября 2023 года сотрудники правоохранительных органов, имея ордер, приехали к дому в Шебекино, где проживал 49-летний обвиняемый. Полицейские в этот момент собирали дополнительную информацию о совершённом мужчиной преступлении.

Находясь у квартиры фигуранта, правоохранители сообщили ему о наличии ордера, позволяющего им зайти в квартиру. Недовольный визитом полицейских мужчина открыл кран подачи газа к плите и разместил под ней взрывной устройство. Тем не менее правоохранители смогли зайти в квартиру и предотвратить взрыв.

На период расследования дела белгородца пометили под стражу. Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), в покушении на убийство двух и более человек (часть 2 статья 105 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (часть 1 статья 222.1 УК РФ).

Следственные органы собрали всю необходимую доказательную базу. Вскоре материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что о произошедшем стало известно 6 октября. Сотрудники Росгвардии и ОМОН приехали на обыск к подозреваемому в хранении незарегистрированного оружия, однако уже возле двери в его квартиру почувствовали запах газа и ворвались внутрь.

Мужчина хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем.

Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке
Узнать подробнее
#Белгородская область#Дом#Газ#Уголовное дело#Полицейские#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?
Сегодня, 06:50
Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода
Сегодня, 04:09
В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи
Сегодня, 06:58
Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ
Сегодня, 06:42
Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
Вчера, 14:40
Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов
Сегодня, 07:15
"