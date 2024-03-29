Белгородец пытался взорвать пятиэтажку из-за нежеланного визита полицейских

На период расследования дела белгородца пометили под стражу. Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), в покушении на убийство двух и более человек (часть 2 статья 105 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (часть 1 статья 222.1 УК РФ).