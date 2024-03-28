Зотовский «Ольшанец парк» в очередной раз принёс убытки своим владельцам

Во время своей последней пресс-конференции Зотов обратился к журналистам и попросил их «быть внимательнее к словам» при освещении убытков его компаний. Бизнесмен считает, что в сложившихся условиях пресса должна проявлять снисходительность и быть «патриотичнее».