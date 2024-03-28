Зотовский «Ольшанец парк» в очередной раз принёс убытки своим владельцам

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
ООО «Ольшанец парк» отчиталось об итогах за 2023 год. По данным СПАРК «Интерфакс», компания по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом в прошлом году понесла убытки на 77 млн рублей.
Сумма выручки от продажи за тот же период составила 58,7 млн рублей. Чистые активы равнялись при этом 1,2 млрд рублей.
Директором фирмы является Денис Юстицкий. Бенефициар «Ольщанца» — Владимир Зотов, которому принадлежит 77% компании. Остальные 23% — в руках ещё одного совладельца группы компаний «Агро-Белогорье» Ларисы Ковалёвой.
Во время своей последней пресс-конференции Зотов обратился к журналистам и попросил их «быть внимательнее к словам» при освещении убытков его компаний. Бизнесмен считает, что в сложившихся условиях пресса должна проявлять снисходительность и быть «патриотичнее».