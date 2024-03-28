Волонтёры подозревают главу сельсовета в убийстве щенка перед приездом губернатора

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Волонтёр Татьяна Бондаренко обвинила главу сельсовета в убийстве щенка, который жил возле Дома культуры в деревне Жереновец Золотухинского района. По словам женщины, в населённый пункт должен был приехать губернатор Курской области Роман Старовойт, поэтому глава сельсовета якобы распорядилась застрелить животное.
Сама же глава Тазовского сельсовета Наталья Горчакова утверждает, что не убивала щенка.
Мы вчера занимались уборкой территории, собаки там постоянно бегают. Откуда появилась та собака, я не знаю, скорее всего, строители притащили, во всяком случае, прикармливали. А кто её убил и почему они меня к этому притащили? Думаю, это всё притянуто к приезду губернатора.
Наталья Горчакова
Женщина считает, что в убийстве щенка виноват подрядчик Антон Тяпочкин, работой которого ранее оказался недоволен губернатор: якобы он так отомстил за критику.
«Где я и где губернатор, но меня всё равно с ним в одну упряжку засунули. Сейчас со мной связались, повезут в отдел полиции. То, что человек 20 лет отработал, это вообще никого не интересует. Выставили фотографии — и всё!» — заявила Горчакова.
Сам подрядчик утверждает, что узнал о случившейся истории от строителя, который прислал ему фотографии с места событий.
Очевидец произошедшего рассказал, что в девять часов утра глава сельсовета якобы гоняла щенка по площадке.
Подумал, что она пытается её прогнать, но как-то не придал этому значения. А потом вижу, они её загнали просто в угол, рядом со спортзалом. Откуда-то появился человек с охотничьим ружьём и просто выстрелил в собаку. Через 20 минут труп положили в мешок, загрузили в машину и увезли. И тот человек, который стрелял, больше на объекте не появился, хотя он из местных и тоже работает здесь.
вспомнил строитель
Мужчина успел сфотографировать только машину, на которой приехал местный житель с ружьём. Он отметил, что убийство щенка произошло до того, как губернатор раскритиковал работу подрядчика.
Глава же сельсовета, утверждает очевидец, заявила ему следующее: «А что мне делать? Мы звонили в отлов, а они не приезжают. Вот собаки, хотите, забирайте всех!»
Правительство региона пообещало провести проверку случившегося и наказать виновных в убийстве щенка.