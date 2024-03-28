Волонтёры подозревают главу сельсовета в убийстве щенка перед приездом губернатора

«Где я и где губернатор, но меня всё равно с ним в одну упряжку засунули. Сейчас со мной связались, повезут в отдел полиции. То, что человек 20 лет отработал, это вообще никого не интересует. Выставили фотографии — и всё!» — заявила Горчакова.