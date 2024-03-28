Перекроют ли в Белгороде на время ремонта дорогу, куда ранее упал боеприпас?

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Мэр Валентин Демидов ответил на вопрос о перекрытии проспекта Ватутина на время ремонта. В прошлом году на этот участок дороги упал боеприпас.
«Видел сообщение, что запланирован ремонт. Как будет перекрываться движение?» — поинтересовался горожанин.
Градоначальник отметил, что этот вопрос волнует многих: сразу несколько жителей задали его в социальных сетях.
Я хочу напомнить, что после происшествия был оперативно выполнен аварийный ремонт полотна. Безусловно, возникла естественная усадка уплотнённого грунта, мы это предвидели, поэтому запланировали полноценный ремонт участка. Строители должны выполнить работы не более чем за неделю, но движение придётся частично ограничить. Позже мы опубликуем схему перекрытия движения.
Валентин Демидов
Демидов также отметил, что специалисты следили за участком дороги всё прошедшее время: аварийности на нём не было и нет, однако просадка стала достаточно серьёзной, поэтому в апреле всё-таки решили провести запланированный ремонт.
Дорога на проспекте Ватутина пострадала 20 апреля 2023 года. Тогда при выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.
Спустя почти год в Сети опубликовали видео, где машины «взлетают» из-за просевшего асфальта. Вчера, 27 марта, в мэрии рассказали о запланированном ремонте.