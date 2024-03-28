Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Эти онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент товаров и удобные условия, что позволяет потребителям совершать покупки не выходя из дома. Какие же ниши растут на российских маркетплейсах быстрее всего? По данным аналитики «МаркетМетрики» (сервиса Модульбанка), в топе находятся одежда и обувь, аксессуары и электроника. Однако стоит отметить, что данные не включают информацию о трендовых товарах, которые быстро появляются и исчезают, как, например, новогодняя или другая праздничная атрибутика, пишет rostovgazeta.ru.
Согласно анализу «МаркетМетрики», наблюдается устойчивый рост спроса на товары для здоровья и красоты. Это объясняется увеличением осведомленности потребителей о здоровом образе жизни и ростом доверия к онлайн-платформам.
Кроме того, последние годы на маркетплейсах также наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. Здесь представлен широкий ассортимент товаров по привлекательным ценам, а также есть возможность приобретения крупногабаритных товаров, таких как мебель, сантехника или автомобильные шины.
Анализируя российский рынок, продавцы товаров онлайн часто пользуются возможностями различных сервисов, таких как Moneyplace, Marketplace Analytics, MegaIndex, каждый из которых обладает своим уникальным функционалом. «МаркетМетрика», например, помогает с выбором ниши, открытием магазина и оптимизацией.
Продажи на интернет-площадках в России продолжают демонстрировать стабильный рост. В первом полугодии 2023 года объем продаж увеличился на 20% и составил 2,7 трлн рублей. Доля продаж на отечественных маркетплейсах составляет более 97% от общего объема, что свидетельствует о высокой популярности этих платформ среди потребителей.