Модульбанк назвал самые быстрорастущие ниши на маркетплейсах

Эти онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент товаров и удобные условия, что позволяет потребителям совершать покупки не выходя из дома. Какие же ниши растут на российских маркетплейсах быстрее всего? По данным аналитики «МаркетМетрики» (сервиса Модульбанка), в топе находятся одежда и обувь, аксессуары и электроника. Однако стоит отметить, что данные не включают информацию о трендовых товарах, которые быстро появляются и исчезают, как, например, новогодняя или другая праздничная атрибутика, пишет rostovgazeta.ru.