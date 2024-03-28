Федеральные власти пересмотрели цены на жильё в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Белгородской области средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья во втором квартале 2024 года составит 85 070 рублей. В первом квартале «квадрат» жилья стоил 83 992 рубля.
В Воронежской области средняя стоимость 1 кв. м. жилья увеличилась с 83 113 рублей до 86 180 рублей. В Курской — с 75 488 рублей до 79 382 рублей.
В Липецкой области цены за «квадрат» выросли с 85 442 рублей до 87 061 рубля. В Тамбовской области стоимость, наоборот, уменьшилась — с 72 265 до 72 205 рублей.
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья используются органами исполнительной власти при расчёте размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещения за счёт бюджетных средств.