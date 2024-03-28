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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Эксперты рассказали, на какой срок лучше всего брать кредиты

Эксперты рассказали, на какой срок лучше всего брать кредиты

28 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI
Рекомендуется обращаться внимание в первую очередь на финансовое состояние при выборе срока кредита, пишет newia.ru.
Сюжет
Кредиты

Сроки кредитов зависят от нескольких факторов: прежде всего от финансовой ситуации, цели займа и способности выплачивать ежемесячные платежи, пишет издание.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие факторы:

  • Чем длиннее срок кредита, тем меньше будет ежемесячный платёж, однако при этом вы заплатите больше процентов;
  • Если вы берёте кредит, к примеру, на покупку авто, то рекомендуется выбирать срок, который соответствует сроку эксплуатации товара;
  • Стоит проанализировать свою финансовую ситуацию. Если ожидаются изменения в доходах и расходах, то это может повлиять на способность выплачивать долг.

В большинстве банков потребительские кредиты выдают на срок от шести месяцев до пяти-семи лет, автокредиты — от года до пяти-семи лет, с залогом недвижимости — от одного года до 10-30 лет, для ипотеки — от года до 30 лет.

Что касается выгодного досрочного погашения кредита, то эксперты советуют при больших платежах и долгосрочном кредите сперва использовать доступные средства для досрочного погашения, чтобы снизить общую сумму ежемесячного платежа. Когда платёж станет ниже, можно направлять средства уже на досрочное платежи для сокращения срока кредита.

Напомним, что просрочка по кредиту приведёт к штрафам и испортит кредитную историю.

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#Общество#Кредиты#Банки#Алина Харина
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