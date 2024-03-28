Эксперты рассказали, на какой срок лучше всего брать кредиты

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сроки кредитов зависят от нескольких факторов: прежде всего от финансовой ситуации, цели займа и способности выплачивать ежемесячные платежи, пишет издание.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие факторы:
В большинстве банков потребительские кредиты выдают на срок от шести месяцев до пяти-семи лет, автокредиты — от года до пяти-семи лет, с залогом недвижимости — от одного года до 10-30 лет, для ипотеки — от года до 30 лет.
Что касается выгодного досрочного погашения кредита, то эксперты советуют при больших платежах и долгосрочном кредите сперва использовать доступные средства для досрочного погашения, чтобы снизить общую сумму ежемесячного платежа. Когда платёж станет ниже, можно направлять средства уже на досрочное платежи для сокращения срока кредита.
Напомним, что просрочка по кредиту приведёт к штрафам и испортит кредитную историю.