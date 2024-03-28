Что происходит с ценами на вторичное жильё в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
«Квадрат» жилья на вторичном рынке в Белгороде за первый квартал 2024 года подорожал на 1,6%. 1 кв. м жилья на вторичке стоит сейчас 100 047 рублей. Также за этот период в Белгороде выросли средние цены за вторичное жильё. Покупка квартиры обойдётся примерно в 5,7 млн рублей.
Для сравнения: в Воронеже «квадрат» жилья подорожал на 3,5% — до 96 тыс. рублей. Жильё на вторичном рынке в столице Черноземья в среднем обойдётся в 5,3 млн рублей. Квартиры подорожали на 2,9%.
В Курске стоимость 1 кв. м жилья выросла на 5,2% и составила 86 тыс. рублей. При этом средние цены на квартиры выросли на 6%. Сейчас покупка квартиры в Курске обойдётся примерно в 4,8 млн рублей.
В Липецке «квадрат» жилья подорожал на 2,2% — до 86 тыс. рублей. Жильё подорожало на 0,5%. Покупка квартиры обойдётся в среднем в 4,6 млн рублей.
Больше всего цены на квартиры увечились в Махачкале (+6,7), Набережных Челнах (+6,7) и Курске.
Значительно снизились цены во Владимире (-2,1%), Владивостоке (-2%) и Ярославле (-1,9%).