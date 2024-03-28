Что происходит с ценами на вторичное жильё в Белгороде?

«Квадрат» жилья на вторичном рынке в Белгороде за первый квартал 2024 года подорожал на 1,6%. 1 кв. м жилья на вторичке стоит сейчас 100 047 рублей. Также за этот период в Белгороде выросли средние цены за вторичное жильё. Покупка квартиры обойдётся примерно в 5,7 млн рублей.