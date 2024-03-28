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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Белгородской области

Белгородскую область накроет дождём и туманом

28 марта 2024, 13:07
Фото: 1MI

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Белгородской области

Небольшие дожди синоптики обещают днём, а туман — ночью. При этом температура воздуха не будет опускаться до минусовых значений. Прогноз на пятницу, 29 марта, опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 29 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди.

Ночью регион накроет туман. Из-за этого Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 28 марта до 09:00 29 марта.

Порывы ветра южного направления в ночное время суток достигнут 5-10 м/с. Днём ветер усилится до 9-14 м/с.

Ночных морозов в регионе не ожидается. Столбик термометра остановится на отметке от +3 °C до +8 °C. Днём потеплеет до +11…+16 °C.

В Белгороде в ночь на пятницу температура составит +5…+7 °C. Днём воздух прогреется до +14…+16 °C.

В субботу, 30 марта, в Белгороде тоже ожидаются дожди, а в воскресенье, 31 марта, столбик термометра может подняться до +20 °C.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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