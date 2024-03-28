Белгородскую область накроет дождём и туманом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным синоптиков, завтра, 29 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди.
Ночью регион накроет туман. Из-за этого Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 28 марта до 09:00 29 марта.
Порывы ветра южного направления в ночное время суток достигнут 5-10 м/с. Днём ветер усилится до 9-14 м/с.
Ночных морозов в регионе не ожидается. Столбик термометра остановится на отметке от +3 °C до +8 °C. Днём потеплеет до +11…+16 °C.
В Белгороде в ночь на пятницу температура составит +5…+7 °C. Днём воздух прогреется до +14…+16 °C.
В субботу, 30 марта, в Белгороде тоже ожидаются дожди, а в воскресенье, 31 марта, столбик термометра может подняться до +20 °C.