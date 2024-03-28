Белгородскую область накроет дождём и туманом

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Белгородской области

Небольшие дожди синоптики обещают днём, а туман — ночью. При этом температура воздуха не будет опускаться до минусовых значений. Прогноз на пятницу, 29 марта, опубликовали в региональном МЧС.