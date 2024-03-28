Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Белгородское «Приосколье» отчиталось о чистой прибыли в 15,5 млрд рублей

Белгородское «Приосколье» отчиталось о чистой прибыли в 15,5 млрд рублей

28 марта 2024, 12:39
Фото: 1MI
АО «Приосколье» отчиталось о чистой прибыли по итогам 2023 года. По данным СПАРК «Интерфакс», сумма составила 15,5 млрд рублей.

Занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы акционерное общество «Приосколье» отчиталось о результатах работы по итогам 2023 года. Так, за 12 месяцев компания заработала чистой прибылью 15,5 млрд рублей. Сумма выручки за тот же период составила 57 млрд рублей.

Ранее в прошлом году на «Приосколье» жаловались из-за повышенных цен, а позже в продукции нашли сальмонеллу.

«Приосколью» уже 20 лет. Компания зарегистрирована в Новооскольском районе Белгородской области. Руководителем фирмы с 5 октября 2020 года является Иван Колабухов.

Ранее, с 2004 по 2017 года, директором «Приосколья» был Геннадий Бобрицкий. Известный и влиятельный бизнесмен сейчас под следствием. В феврале его из СИЗО отправили под домашний арест.

Напомним, что задержали Бобрицкого ещё в июне 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он вместе с Владимиром Тебекиным, ещё одним известным белгородским предпринимателем, был замешан в экономических преступлениях.

Гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллуВ продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллуСуд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора
#Белгородская область#Мошенничество#Выручка#Новооскольский район#Цены#Сальмонелла#Экономические преступления#Чистая прибыль#Приосколье#Владимир тебекин#Белгород#Геннадий бобрицкий#Белгородский бизнес#Артем Черненко
Подпишитесь
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Сегодня, 13:58
В Кремле ответили, планирует ли Путин приехать в Белгород
Сегодня, 10:10
Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета
Сегодня, 12:46
Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев
Сегодня, 14:05
Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью
Сегодня, 13:07
ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар
Сегодня, 14:09
"