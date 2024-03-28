Белгородское «Приосколье» отчиталось о чистой прибыли в 15,5 млрд рублей

Напомним, что задержали Бобрицкого ещё в июне 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он вместе с Владимиром Тебекиным, ещё одним известным белгородским предпринимателем, был замешан в экономических преступлениях.