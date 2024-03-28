Белгородское «Приосколье» отчиталось о чистой прибыли в 15,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы акционерное общество «Приосколье» отчиталось о результатах работы по итогам 2023 года. Так, за 12 месяцев компания заработала чистой прибылью 15,5 млрд рублей. Сумма выручки за тот же период составила 57 млрд рублей.
Ранее в прошлом году на «Приосколье» жаловались из-за повышенных цен, а позже в продукции нашли сальмонеллу.
«Приосколью» уже 20 лет. Компания зарегистрирована в Новооскольском районе Белгородской области. Руководителем фирмы с 5 октября 2020 года является Иван Колабухов.
Ранее, с 2004 по 2017 года, директором «Приосколья» был Геннадий Бобрицкий. Известный и влиятельный бизнесмен сейчас под следствием. В феврале его из СИЗО отправили под домашний арест.
Напомним, что задержали Бобрицкого ещё в июне 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он вместе с Владимиром Тебекиным, ещё одним известным белгородским предпринимателем, был замешан в экономических преступлениях.