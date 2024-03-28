Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Белгородцы, проживающие в частном секторе, жалуются, что у них третий день подряд нет интернета. Причина в том, что у единственного провайдера «Лучше.net», который проводит оптоволокно в частные дома, наблюдаются проблемы: автоответчик компании ООО «БТСК» сообщает белгородцам, что сеть подверглась DDoS-атаке — перегрузке сервера.
Когда жителям ИЖС стоит ждать возвращения интернета, в компании сказать не могут. По их словам, если бы точные сроки возвращения интернета были, то абонентам бы обязательно сообщили.
«Наши специалисты активно работают над устранением проблемы, однако точных сроков восстановления при таких инцидентах нет», — заверили белгородцев в компании. Дозвониться в техподдержку у жителей не выходит — вся сеть оператора перегружена.
Компенсировать абонентскую плату белгородцам тоже не спешат, потому что «причина возникновения неполадок не связана с качеством услуг». В то же время другой провайдер в подобной ситуации компенсировал абонентам плату за день.
Белгородцев такой расклад не устраивает: они возмущены, что во время неспокойной обстановки в регионе остались совсем без интернета. По этой же причине многие жители в настоящий момент работают удалённо, но из-за отсутствия интернета выйти на работу не могут.
Люди из-за этого не могут выйти на работу/учёбу, а у кого вообще всё и сразу. Вы уж будьте добры: или оказывайте услугу в полной мере, или сделайте перерасчёт.
попросили жители
Несмотря на то, что интернет всё-таки периодически появляется — на несколько минут раз в пару часов — большинство абонентов уже стали задавать вопросы, как расторгнуть с компанией договор.
По состоянию на 5 февраля к данному провайдеру подключено 30 тысяч абонентов — примерно столько белгородцев в настоящий момент находятся без интернета, однако цифра к 28 марта могла вырасти в разы.