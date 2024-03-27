Виновных в смерти рабочего на Яковлевском ГОКе ждёт наказание

20 марта завершилось расследование гибели рабочего в ООО «Яковлевский ГОК». В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошёл из-за неудовлетворительной организации производства работ, нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, неудовлетворительной организации и осуществления производственного контроля, а также из-за недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.