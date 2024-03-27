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Госинспекция труда закончила расследование гибели рабочего на Яковлевском ГОКе

Виновных в смерти рабочего на Яковлевском ГОКе ждёт наказание

27 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

Госинспекция труда закончила расследование гибели рабочего на Яковлевском ГОКе

Бурильщик погиб во время выполнения подземных работ в Яковлевском ГОКе из-за обрушения горной массы. В региональной Госинспекции труда сообщили о завершении расследования несчастного случая, приведшего к гибели сотрудника.

9 февраля бурильщик шпуров выполнял подземные работы, когда произошло обрушение горной массы с незакреплённого борта очистной заходки. В это время сотрудник подключал водяной шланг к самоходной буровой установке.

На место происшествия отправился военизированный отряд горноспасательной части. Однако к тому времени, когда работника нашли, он уже скончался.

20 марта завершилось расследование гибели рабочего в ООО «Яковлевский ГОК». В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошёл из-за неудовлетворительной организации производства работ, нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, неудовлетворительной организации и осуществления производственного контроля, а также из-за недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных в смерти рабочего.

Напомним, что о несчастном случае со смертельным исходом в региональной Госинспекции труда сообщили ещё 20 февраля. После этого Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию по расследованию произошедшего. В Яковлевском ГОКе пообещали оказать помощь семье погибшего.

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