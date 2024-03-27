Виновных в смерти рабочего на Яковлевском ГОКе ждёт наказание

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:42
9 февраля бурильщик шпуров выполнял подземные работы, когда произошло обрушение горной массы с незакреплённого борта очистной заходки. В это время сотрудник подключал водяной шланг к самоходной буровой установке.
На место происшествия отправился военизированный отряд горноспасательной части. Однако к тому времени, когда работника нашли, он уже скончался.
20 марта завершилось расследование гибели рабочего в ООО «Яковлевский ГОК». В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошёл из-за неудовлетворительной организации производства работ, нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, неудовлетворительной организации и осуществления производственного контроля, а также из-за недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных в смерти рабочего.
Напомним, что о несчастном случае со смертельным исходом в региональной Госинспекции труда сообщили ещё 20 февраля. После этого Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию по расследованию произошедшего. В Яковлевском ГОКе пообещали оказать помощь семье погибшего.