В чём причина роста цен на огурцы, помидоры и подписку на видеосервисы? Отвечает ЦБ

Прирост цен на непродовольственные товары в феврале увеличился до 6,12%. Цены на миксеры, светильники и утюги снижались в прошлом месяце медленнее, чем в первый месяц года. Холодильники и вовсе подорожали. К этому привела приостановка поставок через параллельный импорт бытовой техники и электроники известных европейских марок и увеличение логистических расходов.