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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В феврале годовая инфляция в Белгородской области составила 6,9%

В чём причина роста цен на огурцы, помидоры и подписку на видеосервисы? Отвечает ЦБ

27 марта 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney

В феврале годовая инфляция в Белгородской области составила 6,9%

Годовая инфляция в Белгородской области почти не изменилась и составила 6,9%. При этом в ЦФО и в среднем по России показатель оказался выше. Данные представило белгородское отделение Банка России.

Уровень годовой инфляции в Белгородской области в феврале текущего года почти не изменился и составил 6,9%. Для сравнения: в январе инфляция составляла 6,94%. В России и Центральном федеральном округе годовая инфляция, наоборот, ускорилась и составила 7,69% и 7,49% соответственно.

Годовой темп прироста цен на продукты питания в регионе снизился до 8,29%. В целом по России и ЦФО годовой темп прироста цен остался на уровне прошлого месяца. Отметим, что в феврале произошёл рост цен на помидоры и огурцы из-за роста издержек производителей овощей на подсветку и отопление теплиц.

Прирост цен на непродовольственные товары в феврале увеличился до 6,12%. Цены на миксеры, светильники и утюги снижались в прошлом месяце медленнее, чем в первый месяц года. Холодильники и вовсе подорожали. К этому привела приостановка поставок через параллельный импорт бытовой техники и электроники известных европейских марок и увеличение логистических расходов.

В сфере услуг годовой темп прироста цен увеличился до 5,35%. За месяц выросла стоимость подписок на онлайн-видеосервисы из-за высокого спроса на телекоммуникационные услуги.

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#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Цены#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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