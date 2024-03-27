В чём причина роста цен на огурцы, помидоры и подписку на видеосервисы? Отвечает ЦБ

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Уровень годовой инфляции в Белгородской области в феврале текущего года почти не изменился и составил 6,9%. Для сравнения: в январе инфляция составляла 6,94%. В России и Центральном федеральном округе годовая инфляция, наоборот, ускорилась и составила 7,69% и 7,49% соответственно.
Годовой темп прироста цен на продукты питания в регионе снизился до 8,29%. В целом по России и ЦФО годовой темп прироста цен остался на уровне прошлого месяца. Отметим, что в феврале произошёл рост цен на помидоры и огурцы из-за роста издержек производителей овощей на подсветку и отопление теплиц.
Прирост цен на непродовольственные товары в феврале увеличился до 6,12%. Цены на миксеры, светильники и утюги снижались в прошлом месяце медленнее, чем в первый месяц года. Холодильники и вовсе подорожали. К этому привела приостановка поставок через параллельный импорт бытовой техники и электроники известных европейских марок и увеличение логистических расходов.
В сфере услуг годовой темп прироста цен увеличился до 5,35%. За месяц выросла стоимость подписок на онлайн-видеосервисы из-за высокого спроса на телекоммуникационные услуги.