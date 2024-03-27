Не платили? Фармацевтическая фирма «Норд-Фарм» судится с белгородскими больницами

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Московская компания «Норд-Фарм» является поставщиком медицинских препаратов и изделий. В прошлом году фирма заключила ряд контрактов с белгородскими медучреждениями, а затем подала в суд. Договоры были подписаны и в этом году. Также были и судебные иски. С помощью аналитической системы «Маркер» журналисты Бел.Ру изучили закупки и узнали, почему компания судится с больницами в Белгородской области.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Норд-Фарм» зарегистрирована в 2019 году в Москве. Предприятие занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Руководитель, владелец и бенефициар — Владимир Курлович. На конец 2022 года среднесписочная численность работников предприятия составляла 22 человека. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 538 тысяч рублей при выручке от продажи в 1 млрд рублей.
В прошлом году компания заключила 2153 контракта. Сумма — 522 млн рублей. Большинство договоров касались поставок лекарственных препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях. В текущем году предприятие подписало 287 контрактов на 153 млн рублей.
К примеру, фирма поставит лекарства министерству здравоохранения Краснодарского края, Орехово-Зуевской больнице в Московской области, городской больнице №4 в Сочи и другим медицинским организациям по всей стране.
Стоит отметить, что, по данным аналитической системы «Маркер», из всех заключённых контрактов на текущий год Белгород лидирует в качестве региона поставок от «Норд-Фарм». Компания заключила четыре контракта с областной больницей Святителя Иоасафа, по четыре — с горбольницей №2 Белгорода и со Старооскольской окружной больницей Святителя Луки Крымского, по три — с Губкинской и Валуйской ЦРБ и два — с Алексеевской ЦРБ.
При этом с начала 2024 года фирма уже успела подать 66 исков в суды на 16 млн рублей. Среди ответчиков есть и белгородские медицинские учреждения. Также были зафиксированы и претензии по исполнению контрактов к компании «Норд-Фарм». Однако они незначительные — в документации закупок фигурируют суммы в несколько сотен, максимум — тысяч рублей.
Только в марте текущего года фирма «Норд-Фарм» подала 10 исков к четырём медицинским организациям Белгородской области. Это горбольница №2 Белгорода, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, Алексеевская и Красногвардейская ЦРБ. Суммы варьируются от 140 тысяч до 700 тысяч рублей. Все дела рассматриваются в категории «Исполнение обязательств по договорам поставки товаров». Из них восемь сейчас рассматриваются в суде первой инстанции. По двум делам решения уже приняты.
К примеру, 18 марта компания «Норд-Фарм» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Алексеевской ЦРБ. Сумма требований составила 477 тысяч рублей. А 19 марта суд принял решение о полном удовлетворении иска. При этом подробностей дела в картотеке пока нет. По такой же схеме суд удовлетворил требования фармацевтической компании к горбольнице №2 в Белгороде. В этом случае сумма требований составила 270 тысяч рублей. Подробностей также нет.
А в конце февраля компания потребовала со Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского 604 тысячи рублей задолженности по контракту. Суд требования истца удовлетворил. Однако от больницы поступило возражение относительно исполнения судебного приказа. В итоге в марте его отменили. Подробностей в судебных материалах также нет.
В прошлом году от «Норд-Фарм» поступило в суд 11 заявлений, где ответчиками также оказались белгородские больницы. К примеру, компания обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с Ракитянской ЦРБ 208 тысяч рублей долга по контракту на поставку лекарственного препарата для медицинского применения на 2023 год. В сентябре 2023 года суд взыскал с ЦРБ сумму долга и расходы по оплате госпошлины. Но от больницы поступили возражения. В итоге суд решение отменил.
А в августе прошлого года компания обратилась в суд и попросила взыскать со Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского задолженность в размере 1,1 млн рублей по контракту на поставку лекарственного препарата и пени. Но затем от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором компания отказалась от взыскания суммы основного долга и попросила взыскать только 23 тысячи рублей неустойки. Суд уточнённые требования удовлетворил.
Всего в качестве ответчиков по искам от «Норд-Фарм» в суде в прошлом году выступали Прохоровская, Ракитянския, Грайворонская, Чернянская, Шебекинская ЦРБ и Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского. Большинство дел рассматривались в категории «Исполнение обязательств по договорам поставки товаров».
Несмотря на иски, белгородские медицинские учреждения продолжают заключать договоры с компанией «Норд-Фарм», которая, по всей видимости, является победителем электронных торгов. Но чтобы подробнее разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.