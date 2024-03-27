Не платили? Фармацевтическая фирма «Норд-Фарм» судится с белгородскими больницами

В прошлом году от «Норд-Фарм» поступило в суд 11 заявлений, где ответчиками также оказались белгородские больницы. К примеру, компания обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с Ракитянской ЦРБ 208 тысяч рублей долга по контракту на поставку лекарственного препарата для медицинского применения на 2023 год. В сентябре 2023 года суд взыскал с ЦРБ сумму долга и расходы по оплате госпошлины. Но от больницы поступили возражения. В итоге суд решение отменил.