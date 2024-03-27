На месте падения боеприпаса в Белгороде «взлетают» машины

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
На проспекте Ватутина в Белгороде, где год назад упал боеприпас, просел отремонтированный асфальт. Проезжая этот участок, машины «взлетают».
На видео показаны кадры с обстановкой на дороге за 23 марта, когда в городе была объявлена ракетная опасность.
Дополнение: стало известно, что участок, на котором «взлетают» машины, должны отремонтировать в апреле.
Напомним, что происшествие с боеприпасом случилось в апреле прошлого года. При выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате ЧП никто не погиб. В районе перекрёстка Губкина-Ватутина образовалась воронка.