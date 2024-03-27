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Проспект Ватутина

На месте падения боеприпаса в Белгороде «взлетают» машины

27 марта 2024, 07:28
Фото: BelgorodCamera
Проспект Ватутина
На проспекте Ватутина на месте схода боеприпаса просел асфальт. Проезжая данный участок, автомобили «взлетают». Telegram-канал BelgorodCamera показал видео с обстановкой на дороге 23 марта.

На проспекте Ватутина в Белгороде, где год назад упал боеприпас, просел отремонтированный асфальт. Проезжая этот участок, машины «взлетают».

На видео показаны кадры с обстановкой на дороге за 23 марта, когда в городе была объявлена ракетная опасность.

Дополнение: стало известно, что участок, на котором «взлетают» машины, должны отремонтировать в апреле.

Напомним, что происшествие с боеприпасом случилось в апреле прошлого года. При выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате ЧП никто не погиб. В районе перекрёстка Губкина-Ватутина образовалась воронка.

Проспект Ватутина
Видео: BelgorodCamera
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#Город#Видео#Новости Белгорода#Машины#Боеприпас#Белгород#Алина Харина
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