На месте падения боеприпаса в Белгороде «взлетают» машины

Напомним, что происшествие с боеприпасом случилось в апреле прошлого года. При выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате ЧП никто не погиб. В районе перекрёстка Губкина-Ватутина образовалась воронка.