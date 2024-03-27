Лаваш сырный, начинка необычная: белгородец спрятал в шаурме марихуану

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
35-летний ранее судимый житель одного из сёл Ровеньского района перевозил в своём автомобиле шаурму, внутри которой находились свёртки с наркотиками. Их общий вес составил 6,6 грамма. Марихуану мужчина планировал оставить себе.
Информация о хранении и перевозке наркотиков стала известна сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ровеньскому району.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные перевозка и хранение наркотических средств»). Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.
В настоящий момент сотрудники выясняют все подробности произошедшего преступления.
Ранее другой житель Ровеньского района хранил в своей хозяйственной постройке банку с марихуаной общим весом в 170 граммов.