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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Изъятая шаурма с наркотиками

Лаваш сырный, начинка необычная: белгородец спрятал в шаурме марихуану

27 марта 2024, 09:18
Фото: УМВД России по Белгородской области
Изъятая шаурма с наркотиками

Белгородские полицейские нашли в шаурме наркотики

Находчивого белгородца сотрудники правоохранительных органов задержали в Ровеньском районе. Мужчина перевозил в своей машине шаурму, внутри которой находились пакетики с марихуаной. Общий их вес составил 6,6 грамма, отметили в региональном УМВД.

35-летний ранее судимый житель одного из сёл Ровеньского района перевозил в своём автомобиле шаурму, внутри которой находились свёртки с наркотиками. Их общий вес составил 6,6 грамма. Марихуану мужчина планировал оставить себе.

Информация о хранении и перевозке наркотиков стала известна сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ровеньскому району.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные перевозка и хранение наркотических средств»). Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.

В настоящий момент сотрудники выясняют все подробности произошедшего преступления.

Ранее другой житель Ровеньского района хранил в своей хозяйственной постройке банку с марихуаной общим весом в 170 граммов.

Изъятая шаурма с наркотикамиИзъятая шаурма с наркотиками
Изъятая шаурма с наркотикамиИзъятая шаурма с наркотиками
Изъятая шаурма с наркотикамиИзъятая шаурма с наркотиками
Изъятые наркотикиИзъятые наркотики
Изъятая шаурма с наркотиками
Фото: УМВД России по Белгородской области
Вместо овощных закруток: белгородец оригинально хранил наркотики
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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Ровеньский район#Белгород#Шаурма#Александра Склярова
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