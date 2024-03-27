Лаваш сырный, начинка необычная: белгородец спрятал в шаурме марихуану

Белгородские полицейские нашли в шаурме наркотики

Находчивого белгородца сотрудники правоохранительных органов задержали в Ровеньском районе. Мужчина перевозил в своей машине шаурму, внутри которой находились пакетики с марихуаной. Общий их вес составил 6,6 грамма, отметили в региональном УМВД.