«Имеются некоторые несоответствия»: Яковлевский ГОК — о расследовании смерти рабочего

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Руководство Яковлевского ГОКа дало комментарий по проведённому расследованию гибели рабочего. Для выяснения всех причин привлекалось независимое экспертное бюро для проведения экспертизы места несчастного случая.
Результаты проверки показали, что не были выявлены:
Тем не менее расследование показало некоторые несоответствия. По ним разработали комплексный план мероприятий, который в настоящее время реализуется на предприятии.
В Яковлевском ГОКе заявили, что с 2017 года на безопасность было потрачено 5 млрд рублей. В этом году на мероприятия по безопасности выделят ещё более 300 млн рублей.
Напомним, что 20 марта завершилось расследование гибели бурильщика шпуров, который погиб при подключении водяного шланга к самоходной буровой установке — в это время произошло обрушение горной массы с незакреплённого борта очистной заходки.