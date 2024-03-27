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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Яковлевском ГОКе прокомментировали расследование гибели рабочего

«Имеются некоторые несоответствия»: Яковлевский ГОК — о расследовании смерти рабочего

27 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI

В Яковлевском ГОКе прокомментировали расследование гибели рабочего

Стало известно о завершении расследования гибели бурильщика шпуров. Мужчина погиб из-за обрушения горной массы. В Яковлевском ГОКе дали комментарий касательно проведённого расследования.

Руководство Яковлевского ГОКа дало комментарий по проведённому расследованию гибели рабочего. Для выяснения всех причин привлекалось независимое экспертное бюро для проведения экспертизы места несчастного случая.

Результаты проверки показали, что не были выявлены:

  • ошибки в определении прогнозных, геологических, горнотехнических и фактической обстановки;
  • принципиальные отклонения фактического направления проходки выработки, влияющие на безопасность строительства и эксплуатации с точки зрения устойчивости пород.

Тем не менее расследование показало некоторые несоответствия. По ним разработали комплексный план мероприятий, который в настоящее время реализуется на предприятии.

В Яковлевском ГОКе заявили, что с 2017 года на безопасность было потрачено 5 млрд рублей. В этом году на мероприятия по безопасности выделят ещё более 300 млн рублей.

Напомним, что 20 марта завершилось расследование гибели бурильщика шпуров, который погиб при подключении водяного шланга к самоходной буровой установке — в это время произошло обрушение горной массы с незакреплённого борта очистной заходки.

Виновных в смерти рабочего на Яковлевском ГОКе ждёт наказание
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Гибель рабочего#Белгород#Яковлевский ГОК#Александра Склярова
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